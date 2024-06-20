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Çevre aktivistlerinden yeni protesto! Stonehenge'i turuncuya boyadılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çevre aktivistlerinden yeni protesto! Stonehenge&#039;i turuncuya boyadılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de iki çevre aktivisti, 4-5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ünlü Stonehenge anıtını turuncuya boyadı.

 

Sanat eserlerini boyayarak yaptığı eylemlerle tanınan Just Stop Oil isimli grubun aktivistleri, yeni eylemlerini İngiltere'de gerçekleştirdi.

Salisbury kentindeki Stonehange'de eylem gerçekleştiren iki aktivist, 4-5 bin yıllık olduğu tahmin edilen dikili taşlara yangın tüpleriyle turuncu boya püskürttü.

"YENİ HÜKÜMETE MESAJ"

Just Stop Oil'den yapılan açıklamada eylemin İngiltere'de 4 Temmuz'da gerçekleşecek seçim sonrası gelecek hükümete yönelik bir mesaj olduğu belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"İki eylemci, yaz gün dönümü öncesi, gelecek hükümetin 2030'a kadar fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını öngören yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya imza atmasını talep etti."

YOLLARI KAPATTIKLARI EYLEMLERLE TANINIYORLAR

Just Stop Oil eylemcileri 'Yavaş yürüyüş' adını verdikleri eylemlerle yoğun trafiğin olduğu bölgelerde yolları kapatarak yaptıkları ve kendilerini yollara yapıştırdıkları eylemlerle tanınıyor.

Fosil yakıt üretimi ve yeni fosil yakıt arama lisanslarını protesto eden eylemciler, sanat eserlerine, spor müsabakalarına ve toplu etkinliklere yönelik düzenledikleri turuncu boyalı ve konfetili eylemleriyle dikkati çekiyor.

Just Stop Oil eylemcileri, geçen yıllarda bilardo turnuvaları, Wimbledon tenis turnuvası ve İngiltere birinci futbol ligi Premier Lig'de karşılaşmaların durmasına sebep olan eylemlere de imza atmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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