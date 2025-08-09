Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çin'de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Çin, Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketiyle sınanıyor. Şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin neden olduğu olaylarda, ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Çin'de şiddetli yağmur ve sel felaketleri nedeniyle ölenlerin sayısı, kuzeybatıdaki Gansu eyaletinde beş kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Cumartesi günü 22’ye yükseldi, devlet medyası bildirdi.

Provincial Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele Merkezi’nin son verilerine göre, Yuzhong bölgesinde şimdiye kadar 15 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi kayıp, 15 kişi ise yaralandı. Bölgedeki ağır yağışlar ve seller 9.828 kişinin yerinden olmasına neden oldu.

33 KİŞİ KAYIP

Cuma günü yerel yetkililer, Gansu’nun merkez bölgelerinde Perşembe gecesi yaşanan yoğun yağış sonrası en az 10 kişinin öldüğünü, 33 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Ayrıca, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinde Çarşamba günü yaşanan toprak kayması sonucu 7 kişi kaybolmuş, yetkililer Cuma günü bu kişilerin hayatını kaybettiğini doğrulamıştır. Ancak toprak kaymasının ardından gömülü kalan 14 kişiden 7’si kurtarıldı.

Çin'de sel felaketi büyüyor! Ölü sayısı 22'ye yükseldi - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EV DE ZARAR GÖRDÜ

Geçen hafta, başkent Pekin’de şiddetli yağmur nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, geniş çaplı sel, altyapı hasarı ve toplu tahliyeler yaşanmıştı.

Son dönemde Çin’in doğu, kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde yoğun yağışlar yaşanarak sel ve diğer felaketlere yol açtı; Pekin, Hebei, Jilin ve Shandong’da ağır can kayıpları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

