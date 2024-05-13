Çin'den Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yapay ada inşa ettiği iddialarına yalanlama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler sahil güvenliğinin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı Sabina Sığlığı'nda yapay bir ada inşa etmeye çalıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in yapay ada inşa ettiği yönündeki iddiaları "temelsiz ve uydurma" olarak nitelendirerek reddetti.

Wenbin, günlük basın toplantısında, "Filipinler, son zamanlarda defalarca söylentiler yaydı ve uluslararası toplumu yanıltmak için nafile bir girişimde bulunarak kasıtlı olarak Çin'i itibarsızlaştırdı. Filipinler tarafını sorumsuz açıklamalar yapmayı bırakmaya, gerçeklerle yüzleşmeye ve mümkün olan en kısa sürede denizdeki anlaşmazlıkları müzakereler ve istişareler yoluyla uygun şekilde çözmenin doğru yoluna dönmeye çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

ÇİN DONANMASI ENGELLENDİ

Cumartesi günü, Filipinler sahil güvenlik sözcüsü Jay Tarriela, devriyelerin son haftalarda Çin'in Spratly Adaları'ndaki mercan adasındaki araziyi geri alma çabalarını "etkili bir şekilde" engellediğini söyledi.

Tarriela yaptığı açıklamada “Güney Çin Denizi'ndeki hak talebinde bulunan ülkelerden hangisi deniz ortamının ahlaksızca yok edilmesine karışıyor? Sadece Çin. Başka kimi suçlayabiliriz? Sadece Çin," ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL ÇATIŞMA KORKUSU ARTIYOR

Son aylarda Çin ve Filipinler donanmasına ait gemilerin, Güney Çin Denizi'nin diğer bölgelerinde tazyikli su kullanımı da dahil olmak üzere bir dizi çatışmaya karışması, bölgede silahlı çatışma korkusunu artırdı. Bu arada Filipinler hükümeti, Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesindeki mercan kayalıklarının yok edilmesi nedeniyle Çin'e karşı yasal dava açma olasılığını araştırdığını söyledi. Çin suçlamaları reddetti ve Manila'nın "siyasi drama oluşturmaya" çalıştığını söyledi.

2016 yılında Filipinler, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi'nde, Çin'in dokuz çizgiyle belirtilen toprak iddialarını reddeden bir davayı kazandı.

Pekin kararı reddetti ancak ikinci bir davanın Güney Çin Denizi'ndeki diğer rakip davacıları davayı takip etmeye teşvik etmesinden ve bunun Çin'in uluslararası imajına derinden zarar vermesinden endişe ediyor.