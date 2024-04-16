Çin'den İran'a destek: "Meşru müdafaa hakkını not ettik"

Çin, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında yapılan telefon görüşmesi sırasında İran'ın İsrail'e karşı eylemlerinin "meşru müdafaa hakkının kullanılması" olduğu yönündeki açıklamasını not ettiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Şam'daki İran temsilciliğine yönelik saldırıyı kınadığını ve İran'ın saldırıya ilişkin yaptığı 'meşru müdafaa' açıklamasını not ettiklerini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik eylemleri ele alındı.

Açıklamada, "Çin, İran'ın attığı adımların sınırlı olduğu ve elçilik binasına yapılan saldırıya karşılık olarak meşru müdafaa hakkının kullanılması olduğu yönündeki açıklamasını not etmiştir" ifadelerine yer verildi.

"İRAN, İTİDALLİ DAVRANMAYA İSTEKLİ"

Açıklamada, Emir Abdullahiyan'ın sözlerine de yer verilerek, "Mevcut bölgesel durumun son derece hassas olduğu ve İran'ın itidalli davranmaya istekli olduğu ve durumu daha da tırmandırma niyetinde olmadığı" ifadesi kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanı ayrıca olayın "uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Öte yandan Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, Pazartesi günü İsrail'in Çin Büyükelçisi Irit Ben-Abba Vitale ile bir araya gelerek İsrail'in Gazze'deki çatışmaya ilişkin tutumunu ve endişelerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Pazar günü bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, Çin'in İran'ın İsrail'e insansız hava araçları ve füzeler fırlatmasının ardından tırmanan gerilimden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Sözcü, İran'ın saldırılarıyla ilgili bir soruya cevaben "Çin, ilgili tarafları sakin olmaya ve gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için itidalli davranmaya çağırıyor" dedi.

Ayrıca, sözcü bu gerginliğin "Gazze çatışmasının bir yansıması" olduğunu ve bu çatışmayı bastırmanın "en önemli öncelik" olduğunu belirtti.