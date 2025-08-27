Çip lideri Nvidia’dan 26,4 milyar dolarlık kâr! Küresel borsalar sallandı

Küresel borsalarda dalgalanmalar yaşandı. Yatırımcılar, son aylarda teknoloji hisselerindeki yükselişin başlıca sürükleyicisi olan yapay zekâ devi Nvidia’nın bilanço açıklamasını bekledi.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ve geniş kapsamlı S&P 500 endeksleri, zayıf açılışların ardından hafif yükseliş kaydetti. Beklenen ikinci çeyrek sonuçları, Wall Street kapanışının ardından açıklandı.

"ÇİP KRALI" NVİDİA'DAN REKOR: 26,4 MİLYAR DOLAR KAR

Kaliforniya merkezli Nvidia, geçtiğimiz çeyrekte 46,7 milyar dolar gelir ve 26,4 milyar dolar kâr elde etti. Şirketin güçlü performansında, veri merkezlerindeki yapay zekâ işlem gücü talebi etkili oldu.

SPI Asset Management’tan Stephen Innes, “Şirket teknoloji sektörünü geride bıraktı ve piyasanın yol göstericisi haline geldi. Yatırımcılar, yapay zekâ devriminin bir illüzyon olmadığını görmek istiyor” dedi.

FRANSA'DAKİ SİYASİ BELİRSİZLİK, ÇİN'DEKİ ÇİP REKABETİ VE TRUMP'IN FED KARARI PİYASALARI ÇALKALADI

Avrupa’da ise Paris borsası, Başbakan François Bayrou’nun bütçe kesintileri için güvenoyu talebiyle iktidarın düşebileceği endişeleriyle salı günü yaşanan sert düşüşün ardından toparlandı. Ancak, muhalefetin Bayrou’nun önerilerine destek vermeyeceğini açıklaması, hükümetin 2026 bütçesini geçirme ihtimalini zayıflattı. Fransa’nın borçlanma maliyetleri de güvenoyu çağrısının ardından hızla yükseldi.

Asya piyasalarında, Şanghay borsası düşüş yaşarken, Çinli çip üreticisi ve Nvidia rakibi Cambricon, salı günü açıkladığı rekor ilk yarı kârının etkisiyle sert yükseldi.

NVİDİA'NIN ZAFERİ, TRUMP'IN HAMLESİ: KÜRESEL EKONOMİ ALARMDA

Piyasaları sarsan bir diğer gelişme ise eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’u görevden alması oldu. Trump, Cook’u mortgage başvurularında yanlış beyanda bulunmakla suçladı. Ancak Cook, Trump’ın yasal yetkisi olmadığını savunarak karara karşı dava açacağını duyurdu.

Bu adım, Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz indirmesi yönünde sürekli baskı yapmasının ardından, merkez bankasının bağımsızlığına dair kaygıları artırdı. Powell, geçen hafta daha fazla faiz indiriminin gündemde olduğunu belirtmiş, bu açıklama da borsalarda sert yükselişe yol açmıştı.