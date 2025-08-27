Borsa günü düşüşle tamamladı! Rekor yorgunu BİST 100’de kâr satışları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günlerdir devam eden rekor serilerinin ardından bugün kâr satışlarına maruz kaldı. Endeks %-0,48 değer kaybetti ve 11.359’dan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksindeki kayıplar %-1,60 civarında gerçekleşirken, sınai endeks %-1,50 ve hizmetler endeksi de %-1,05’e yakın değer kaybı yaşadı.

TCMB, YİNE KATALİZÖR

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, Borsa İstanbul’da odak noktasının yeniden faiz indirimi olduğu ve eylülde de 300 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığı hatırlatılarak “BİST 100 endeksinde tarihî zirvenin yüksek işlem hacmiyle aşılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması bizim için önemli bir gösterge.” ifadelerine yer verildi.

BU SEKTÖRLERE DİKKAT

Kısa vadede havacılık ve iletişim sektörlerine dikkat çekilen analizde “Bankacılık sektörünün ise tarihi zirve seviyelerine ulaşması ve tahvil getirilerinde izlenen yata seyir, yükseliş momentumunu bir miktar yavaşlatabilir. Endekse yönelik orta vadeli pozitif görüşümüz devam ederken, kısa vadede 11.250 seviyesinin üzerinde tutunmasını önemsiyoruz.” denildi.

BİST 100'DE KRİTİK SEVİYELER

Olumlu beklentilerin temelinde TCMB’nin faiz indirimleri ve şirket finansallarında en kötünün geride kalmış olmasının yer aldığı vurgulanırken, “FED’den de indirim beklentileri küresel risk iştahını artırarak BİST açısından destekleyici. Endekste kâr satışlarında 11.400 / 11.350 destek bölgesinin korunması halinde 11.700 / 11.800 bandı hedeflenebilir.” görüşü savunuldu.

KÂR SATIŞLARI YAŞANABİLİR

Kur korumalı mevduatın sonlandırılması ve açığa satış yasağının kaldırılmasına yönelik beklentilerin bu hafta BİST’i desteklediğini aktaran Kuveyt Türk Yatırım ise, “Yılın geri kalanında da olumlu görünümün korunmasını beklemekle birlikte, ağustos başından bu yana %7’yi aşan yükseliş sonrası kısa vadede kâr satışı ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz.” uyarısında bulundu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda tarifeler ve FED, odak noktası olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almaya devam etmesine karşılık olarak, bu ülkeden ithal edilen mallara %50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. ABD Hazine Bakanı Bessent ise “ABD’nin gümrük vergisi gelirleri yılda 500 milyar doları aşabilir.” dedi.

FED ÜYESİNDEN FAİZ MESAJI

Bu arada New York Federal Rezerv Bankası Başkanı John Williams “Enflasyondaki ilerleme şu anda çok yavaş, tarife etkisini ayırmak zor. Politika hâlâ ılımlı derecede kısıtlayıcı, enflasyon kademeli aşağı geliyor. Fed faizleri indirebilir ve yine de biraz kısıtlayıcı kalabilir.” açıklamasında bulundu.

GRAM ALTIN ZİRVEYE YAKIN

Piyasalarda fiyatlamalara bakıldığında ons altın 3.393 doları gördükten sonra akşam saatlerinde 3.390 dolara yakın denge arayışını sürdürdü. Bugünkü işlemlerde 4.478 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı da 4.473 TL’den günü tamamlamaya hazırlanıyor.