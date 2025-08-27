109 borsa şirketi, kârdan zarara geçti! BİST 100’de rekorlar devam ederken…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son kapanışını 11.530’dan gerçekleştirdi ve yeni bir kapanış rekoruna imza attı. Endeks dünkü işlemlerde ayrıca 11.605 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Dün, gün içi zirveden %-0,65 düşüş de dikkatlerden kaçmadı.

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında BRSAN, GRSEL ve BRYAT %9,99-%9,94 arası primle en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. ENERY, EUPWR ve HEKTS ise %-7,33 - %-4,23 arası değer kaybı ile en fazla düşen hisseler oldu. En fazla para girişi ASELS, TERA ve THYAO hisselerinde gerçekleşti.

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Analistler, dün gün içi zirveden gelen kâr satışlarına dikkat çekerek bazı teknik göstergelerde yorgunluk belirtilerinin öne çıkmaya başladığını belirterek, “Muhtemel kâr satışları halinde 11.250 desteğinin korunması önemli olacak. Yukarıda 11.600 ilk direnç olarak izlenecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

BİLANÇOLARIN ARDINDAN…

Bu arada geçen hafta BİST şirketlerinin ikinci çeyrek bilançoları da tamamlanmıştı. Açıklanan finansal tablolara göre, bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre 109 borsa şirketi kârdan zarara geçti. BİST 100 kapsamında yer alanlar arasında ise 11 şirketin kârdan zarara geçtiği görüldü.

KÂRDAN ZARARA GEÇENLER

2025 yılının ilk yarısında kârdan zarara geçen BİST 100 şirketleri şunlar oldu:

1-SOKM: -722,769 milyon TL (%-424.95)

2-ZOREN: -8,354 milyar TL (%-347.54)

3-SMRTG: -475,124 milyon TL (%-313.75)

4-PETKM: -3,312 milyar TL (%-193.06)

5-TAVHL: -1,929 milyar TL (%-168.78)

6-OBAMS: -236,443 milyon TL (%-149.93)

7-SASA: -8,836 milyar TL (%-147.69)

8-YEOTK: -86,625 milyon TL (%-120.80)

9-DOHOL: -475,578 milyon TL (%-118.94)

10-ARCLK: -4,074 milyar TL (%-117.81)

11-BTCIM: -108,621 milyon TL (%-117.60)

Listede, BİST 30 endeksinde bulunan PETKİM, SASA Polyester ve TAV Havalimanları Holding de yer aldı.