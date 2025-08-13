ABD’den Çin’e gizli operasyon! Kutular açıldığında herkes dondu kaldı

ABD yönetimi, yapay zeka çiplerinin Çin’e yasa dışı yollarla ulaşmasını engellemek için daha önce duyurulmayan gizli bir yönteme başvurdu.

Reuters’ın özel haberine göre, ABD’li yetkililer, yüksek risk taşıyan çip sevkiyatlarına gizlice konum izleme cihazları yerleştirdi.

TAKİP İÇİN ÖZEL TASARLANDI

Doğrudan bilgi sahibi iki kaynağın aktardığına göre, ABD’li kolluk kuvvetleri, Çin’e yönlendirilen ileri düzey AI çip sevkiyatlarını takip etmek için özel olarak tasarlanmış izleyiciler kullandı. Amaç, yasa dışı saptırma riskini yüksek gördükleri sevkiyatları anlık olarak izlemek ve muhtemel ihlalleri delillendirmek.

"KUTULARIN İÇİNE GİZLENMİŞ İZLEYİCİLER"

Habere göre, Nvidia ve AMD çiplerini taşıyan Dell ve Super Micro üretimi sunucular, izleme cihazlarının yerleştirildiği sistemler arasında. İzleyicilerin bazıları sunucu ambalajlarına, bazıları ise doğrudan cihazların içine saklanmış şekilde bulundu. Kaynaklara göre bazı büyük izleme cihazları akıllı telefon boyutundaydı.

Semiconductor Manufacturing Co'dan (TSMC) teknoloji ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

H100 ÇİPLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Casusluk iddialarının merkezinde yer alan Nvidia H100 GPU'ları özellikle büyük dil ve görüntü modellerinin geliştirilmesinde kritik rol oynuyor.

H100'ün GPT-4 gibi büyük dil modellerini eğitmek, bilgisayarlı görü (computer vision) ve doğal dil işleme gibi uygulamaları geliştirmek için kullanıldığı biliniyor.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA YOK

Super Micro, “uyguladığı güvenlik politikalarını açıklamayacağını” bildirirken, izleme iddialarına dair yorum yapmadı. Dell, “ABD hükümetinin böyle bir girişiminden haberdar olmadığını” ifade etti. Nvidia ve AMD ise yorum taleplerine cevap vermedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da haberle ilgili yorum yapmadı. Ancak daha önce Çin yönetimi, ABD’nin ihracat kısıtlamalarını, ekonomik ve teknolojik yükselişi engelleme kampanyasının bir parçası olarak nitelemişti. Çin’in siber denetim kurumu, geçtiğimiz ay Nvidia’yı toplantıya çağırarak, "çiplerde arka kapı bulunması" ihtimali üzerine endişelerini dile getirmişti. Nvidia bu iddiaları reddetmişti.

'ÜZERİNDE İZLEYİCİ OLUP OLMADIĞINA DİKKAT ET'

Reuters’ın ulaştığı yeminli ifadelere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, yasadışı AI çipi sevkiyatıyla suçlanan iki Çinli vatandaş tutuklandı. Deliller arasında, sanıklardan birine gönderilen mesajda “Üzerinde izleyici olup olmadığına dikkat et, dikkatlice bakmalısın” ifadesi yer aldı.

UZUN SÜREDİR KULLANILAN BİR TAKTİK

ABD güvenlik birimleri, bu yöntemi daha önce de farklı ürünlerde kullanmıştı. 1985’te Hughes Aircraft şirketine ait bir sevkiyatın izlenmesi için Houston Havalimanı’nda yasal izleme cihazı yerleştirildiği mahkeme kayıtlarında yer alıyor.

Yetkililer, bazı durumlarda mahkeme kararıyla, bazı durumlarda ise şirket izniyle izleme cihazlarını yerleştiriyor.