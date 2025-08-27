Google, 'bürokrasiye' son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, geçen yıl küçük ekipleri yöneten yöneticilerinin yüzde 35’ini görevden aldı.

CNBC’nin aktardığına göre, şirket bu adımıyla organizasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Google İnsan Analitiği ve Performans Başkan Yardımcısı Brian Welle, düzenlenen bir toplantıda, “Şu anda geçen yıla göre daha az doğrudan rapor veren yöneticimiz var; sayıları yüzde 35 azaldı” dedi.

GOOGLE'DA KRİTİK HAMLELER

Son dönemdeki işten çıkarmalar, gönüllü ayrılmalar ve yeniden yapılanmaların ardından çalışanlar, toplantıda Welle ve diğer yöneticilere iş güvencesi, “içsel engeller” ve Google kültürüyle ilgili sorular yöneltti.

Welle, şirketin daha verimli çalışmayı ve bürokrasiyi azaltmayı amaçladığını söyledi:

Tüm liderlik kadromuza baktığımızda; yöneticiler, direktörler ve başkan yardımcıları, bunların toplam iş gücümüz içindeki oranını zamanla daha düşük tutmak istiyoruz.

Yüzde 35’lik yöneticilerdeki azalma, üçten az kişiyi yöneten yöneticileri de kapsıyor.

BÜROKRASİYE SON

Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin “her şeyi sadece personel sayısıyla çözmemek için büyüdükçe daha verimli olması gerektiğini” belirtti.

2023 yılında Google, çalışanlarının yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkarmış ve ardından çeşitli birimlerde ek işten çıkarmalar gerçekleştirmişti. Ekim ayında Alphabet Finans Başkanı Anat Ashkenazi, harcama azaltımlarını “biraz daha ileriye taşıyacağını” açıklamıştı.

Ocak ayından bu yana Google, işe alımları erteledi, çalışanlardan daha az kaynakla daha fazla iş yapmalarını istedi ve mevcut çalışanlara gönüllü ayrılma teklifleri sundu.

Geçen hafta düzenlenen toplantıda, Google İnsan Kaynakları Başkanı Fiona Cicconi, bu ekiplerdeki çalışanların yüzde 3 ile 5’inin gönüllü ayrılmayı kabul ettiğini söyledi. Sürecin “aslında oldukça başarılı” olduğunu belirten Cicconi, “Bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.