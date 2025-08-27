Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Google, 'bürokrasiye' son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor

Google, 'bürokrasiye' son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Google, &#039;bürokrasiye&#039; son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, geçen yıl küçük ekipleri yöneten yöneticilerinin yüzde 35’ini görevden aldı. Şirket, işe alımları erteleyip gönüllü ayrılma teklifleri sunarak daha az kaynakla daha verimli çalışma modelini benimsiyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, geçen yıl küçük ekipleri yöneten yöneticilerinin yüzde 35’ini görevden aldı.

CNBC’nin aktardığına göre, şirket bu adımıyla organizasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Google İnsan Analitiği ve Performans Başkan Yardımcısı Brian Welle, düzenlenen bir toplantıda, “Şu anda geçen yıla göre daha az doğrudan rapor veren yöneticimiz var; sayıları yüzde 35 azaldı” dedi.

Google, 'bürokrasiye' son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor - 1. Resim

GOOGLE'DA KRİTİK HAMLELER

Son dönemdeki işten çıkarmalar, gönüllü ayrılmalar ve yeniden yapılanmaların ardından çalışanlar, toplantıda Welle ve diğer yöneticilere iş güvencesi, “içsel engeller” ve Google kültürüyle ilgili sorular yöneltti.

Welle, şirketin daha verimli çalışmayı ve bürokrasiyi azaltmayı amaçladığını söyledi:

Tüm liderlik kadromuza baktığımızda; yöneticiler, direktörler ve başkan yardımcıları, bunların toplam iş gücümüz içindeki oranını zamanla daha düşük tutmak istiyoruz.

Yüzde 35’lik yöneticilerdeki azalma, üçten az kişiyi yöneten yöneticileri de kapsıyor.

Google, 'bürokrasiye' son veriyor! Yöneticiler birer birer işten çıkarılıyor - 2. Resim

BÜROKRASİYE SON

Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin “her şeyi sadece personel sayısıyla çözmemek için büyüdükçe daha verimli olması gerektiğini” belirtti.

2023 yılında Google, çalışanlarının yaklaşık yüzde 6’sını işten çıkarmış ve ardından çeşitli birimlerde ek işten çıkarmalar gerçekleştirmişti. Ekim ayında Alphabet Finans Başkanı Anat Ashkenazi, harcama azaltımlarını “biraz daha ileriye taşıyacağını” açıklamıştı.

Ocak ayından bu yana Google, işe alımları erteledi, çalışanlardan daha az kaynakla daha fazla iş yapmalarını istedi ve mevcut çalışanlara gönüllü ayrılma teklifleri sundu.

Geçen hafta düzenlenen toplantıda, Google İnsan Kaynakları Başkanı Fiona Cicconi, bu ekiplerdeki çalışanların yüzde 3 ile 5’inin gönüllü ayrılmayı kabul ettiğini söyledi. Sürecin “aslında oldukça başarılı” olduğunu belirten Cicconi, “Bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ'da feci kazada can pazarı! Çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'de 5G devrimi! 2026 dönüşüm yılı olacak - TeknolojiTürkiye'de 2026 dönüşüm yılı olacak!Son 3 deneme başarısız olmuştu! 10'uncu test istenildiği gibi oldu - TeknolojiHerkes o ana kilitlendi! 10'uncu defa...iPhone 17 ne zaman çıkacak! Lansman tarihi belli oldu - TeknolojiiPhone 17'nin çıkacağı tarih belli oldu!Elon Musk'tan Apple ile OpenAI'a dava! Milyarlarca dolarlık tazminat istiyor - TeknolojiMilyarlarca dolarlık tazminat istiyorPopüler sohbet uygulamasına erişim engeli! Kullanıcılar şaşkın - TeknolojiPopüler sohbet uygulamasına erişim engeliDehümanizasyon tehlikesi: Altman ve Musk teknolojiyi insan vücuduna yerleştirmek için yarışıyor! - TeknolojiDehümanizasyon tehlikesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...