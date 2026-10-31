Cumhurbaşkanı Erdoğan mektup yazdı! Yunan basınında Türkiye alarmı! Miçotakis'i böyle uyardılar

Türkiye'nin Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday göstermesi Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan haber sitesi SBCTV, Türk bir diplomatın BM'nin en üst makamına seçilmesinin Atina açısından yeni bir diplomatik tablo oluşturabileceğini yazdı.

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Türkiye, uluslararası diplomaside önemli bir adım atarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği için resmen aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı doğrultusunda yapılan başvuru, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız tarafından BM Genel Kurul Başkanlığı'na ve Güvenlik Konseyi'ne iletildi.

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TÜRKİYE NEDEN ŞİMDİ ADAY GÖSTERDİ?

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu.

BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye, BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdi. Öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duydukları için bugüne kadar bekledik."

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEKTUP YAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığına ilişkin mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Başkan,

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri seçim sürecini başlatan 25 Kasım 2025 tarihli mektuba atıfla, Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği pozisyonu için aday göstermekten memnuniyet duyuyorum.

Müteakip Genel Sekreter seçiminin, karşı karşıya bulunduğumuz çok boyutlu sınamalarla mücadelede uluslararası toplumu daha barışçıl, adil ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıma hususunda önemli bir karar teşkil edeceğine yürekten inanıyorum.

Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside kırk yılı aşan deneyime sahip Büyükelçi Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve BM Nezdinde Daimi Temsilci gibi Türkiye'nin en yüksek diplomatik makamlarında görev yapmıştır. Bu seçkin kariyeri boyunca Birleşmiş Milletler'in üç temel sütunu olan barış ve güvenlik, kalkınma ve insan hakları alanlarındaki çalışmalara da liderlik eden Büyükelçi Sinirlioğlu, karmaşık bölgesel ve küresel sınamaların üstesinden gelme konusunda uzmanlığa sahiptir.

Bizzat şahit olduğum stratejik vizyonu, Birleşmiş Milletler sistemi hakkındaki derin bilgisi ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine olan sarsılmaz bağlılıkları birlikte değerlendirildiğinde, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na liderlik etmek için gerekli olan tecrübe ve uzlaşı kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum.

Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Büyükelçi Sinirlioğlu'nu 2023 yılında, 2679 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'yla tesis edilen Afganistan konulu bağımsız değerlendirme sürecinin başına getirmiştir.

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Ayrıca, AGİT Genel Sekreterliği görevini 2024 Aralık ayından bu yana başarıyla yürüten Büyükelçi Sinirlioğlu, teşkilatın etkinliği ile diyalog ve güven inşasındaki rolünü güçlendirmek için yoğun çaba sarf etmekte ve etkin bir liderlik sergilemektedir.

Büyükelçi Sinirlioğlu'nun sorumluluk üstlendiği tüm kurumlarda kadın-erkek temsil eşitliğine yönelik anlamlı ilerlemeler sağlamak suretiyle, dünya genelinde kadınların ve kız çocuklarının haklarının ve daha güçlü kılınmalarının sürekli bir savunucusu olduğunu da özellikle belirtirim."

Diğer yandan, Türkiye’nin Büyükelçi Sinirlioğlu’nun adaylığını sunma kararı, yalnızca Birleşmiş Milletler’in hedeflerine ve etkin çok taraflılığa olan sarsılmaz bağlılığının bir yansıması olmayıp, aynı zamanda jeopolitik bölünmelerin derinleştiği ve uluslar arasındaki güvenin azaldığı bir dönemde Genel Sekreter seçimi sürecine yapıcı bir katkı sağlama amacını da taşımaktadır.

Bilvesile, Türkiye’nin, arabuluculuk, insani yardım ve kalkınma desteği gibi konulara etkin katılım ve Birleşmiş Milletler gündeminin her boyutunda sergilediği güçlü angajmanla, insanlığın halihazırda karşı karşıya bulunduğu küresel sınamalara yönelik çözüm süreçlerine katkıda bulunmaya ve etkin çok taraflılığı geliştirmeye kararlılıkla bağlı kalmaya devam edeceğini vurgulamak isterim.

Bu düşüncelerle, Zat-ı Alileri’nin sağlığı, başarısı ve mutluluğu için en samimi temennilerimi iletiyor, esenlikler diliyorum."

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YUNANİSTAN RAHATSIZ OLDU

SBCTV, Türkiye'nin adaylık kararının yalnızca diplomatik bir başvuru olmadığını, Ankara'nın uluslararası kuruluşların yönetiminde daha etkili bir rol üstlenme hedefini de ortaya koyduğunu yazdı.

Yunan haber sitesindeki değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Türk girişimi, Ankara'nın ikili hamlelerle sınırlı kalmayıp çok taraflı sistemin kurumsal zirvesinde de rol talep ettiğini gösteriyor."

Haberde, Sinirlioğlu'nun mevcut AGİT Genel Sekreterliği görevinin adaylığına kurumsal ağırlık kazandırdığı ifade edildi.

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"YUNANİSTAN İÇİN YENİ VERİLER ORTAYA ÇIKACAK"

SBCTV, Türkiye ile Yunanistan'ın farklı tutumlar benimsediği uluslararası meseleleri hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Yunanistan açısından, Türk bir BM genel sekreterinin seçimi, özellikle Atina ile Ankara'nın çelişen pozisyonlara sahip olduğu konularda diplomatik sahaya yeni veriler ekleyecektir.

Atina, duygusal bir tepkiyle değil, ittifaklara yatırım yaparak ve tezlerini BM'nin her düzeyinde gerekçelendirerek metodik bir şekilde hareket etmek zorundadır."

Öte yandan Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden In.gr de Türkiye'nin adaylık başvurusunu okuyucularına duyurdu.

Haberde, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu ileterek Sinirlioğlu'nun adaylığını resmileştirdiği aktarıldı.

In.gr, BM Güvenlik Konseyindeki gayriresmî oylamalara da yer vererek adayların mevcut destek durumlarını paylaştı.

Haberde, Rebeca Grynspan'ın 11 olumlu ve dört olumsuz oyla önde bulunduğu, Rafael Grossi'nin ise dokuz olumlu oy aldığı belirtildi.

Ancak bu sonuçların BM Genel Sekreterliği seçiminin kesinleştiği anlamına gelmediği, Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinin veto yetkisinin belirleyici olduğu hatırlatıldı.

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OYLAMA NASIL OLACAK?

Eski Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, 2016-2023 yıllarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Aralık 2024'ten bu yana AGİT Genel Sekreterliği görevini yürüten Sinirlioğlu, uzun yıllara dayanan diplomatik deneyimiyle Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı oldu.

Mevcut BM Genel Sekreteri António Guterres'in görev süresi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Yeni genel sekreterin göreve başlayabilmesi için BM Güvenlik Konseyinin tavsiyesi ve ardından Genel Kurulun atama kararı gerekiyor.

Güvenlik Konseyi'nde en az dokuz olumlu oy alınması ve beş daimi üyeden hiçbirinin veto kullanmaması gerekiyor.

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