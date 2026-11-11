Danimarka'dan Türkiye'ye sürpriz teklif! "Sizden öğrenecek çok şeyimiz var"

Danimarka'nın İklim Elçisi Ole Thonke, ülkesinin özellikle batarya sistemleri konusunda Türkiye'den öğreneceği çok şey olduğunu açıkladı.

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Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında konuşan Danimarka'nın İklim Elçisi Ole Thonke, Türkiye ile enerji alanındaki işbirliği hakkında konuştu.

Türkiye ve Danimarka'nın yenilenebilir enerji alanında güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Thonke, özellikle batarya sistemleri, rüzgar enerjisi ve bölgesel ısıtma teknolojilerinde ortak çalışmaların artırılabileceğine dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"

Thonke, Türkiye'nin batarya sistemlerindeki deneyimine işaret ederek, "Danimarka, özellikle batarya sistemleri konusunda Türkiye'den çok şey öğrenebilir. Türkiye de Danimarka'nın deneyimlerinden yararlanabilir. Bence birlikte çalışarak çok şey kazanabiliriz." diye konuştu.

Danimarkalı şirketlerin Türkiye'deki rüzgar enerjisi ve elektrifikasyon projelerinde faaliyet gösterdiğini hatırlatan Thonke, özel sektör ortaklıklarının geliştirilmesini istedi.

TÜRKİYE'NİN COP31 HEDEFİNE DESTEK

Türkiye ve Avustralya'nın COP31 gündemine taşıdığı elektrifikasyon hedefini de değerlendiren Thonke, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha düşük maliyetli olması ve daha hızlı kurulabilmesi sayesinde enerji dönüşümünün hızlanabileceğini kaydetti.

Danimarka'da satılan yeni otomobillerin yüzde 90'ından fazlasının elektrikli olduğunu aktaran Thonke, hükümetlerin sağlayacağı teşviklerin temiz enerji yatırımlarını artırabileceğini ifade etti.

"GÜNEŞİNİZ VE RÜZGARINIZ VAR"

Ukrayna'daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin fosil yakıtların maliyetini ve güvenilirliğini yeniden gündeme getirdiğini söyleyen Thonke, ülkelerin kendi enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline değinen Danimarkalı yetkili, "Güneşiniz ve rüzgarınız var. Bunlar sizin kendi doğal kaynaklarınız. Neden bunlardan yararlanmayasınız?" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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