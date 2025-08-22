Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı

Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’de 4 bin 600 metreden atlayan tecrübeli paraşütçü Jade Damarell, paraşütünü açmayarak intihar etti. Damarell’in ölümünden bir gece önce partneriyle ilişkisini bitirdiği belirtilirken ölüm sebebinin ''intihar'' olduğu belirlendi.

Kan donduran olay İngiltere’de yaşandı. 4 bin 600 metre yükseklikten atlayan tecrübeli paraşütçü Damarell’in kasıtlı olarak paraşütünü açmadığı öğrenildi. 

Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı - 1. Resim

ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİSİNİ BİTİRDİKTEN SONRA ATLADI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Adli tabip Leslie Hamilton, genç kadının erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sadece bir gün sonra kasıtlı olarak ölümcül atlayışı gerçekleştirdiğini doğruladı. Kariyeri boyunca yüzlerce atlayış gerçekleştiren tecrübeli paraşütçünün ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti. 

Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı - 2. Resim

EKİPMANLARI ÇALIŞIR DURUMDAYDI

Adli tabip Hamilton, Damarell'in son atlayışında ana paraşütünü bilerek açmadığını ve bir paraşütçünün belli bir irtifa ve hızda paraşütü açamadığı durumlarda paraşütü otomatik olarak açmak üzere tasarlanmış bir cihazı kapattığını söyledi. Dailymail’in aktardığına göre, genç kadının normalde dalışlarını kaydetmek için bir fotoğraf makinesi taktığı ancak son atlayışında fotoğraf makinesi takmadığı belirtildi.

Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı - 3. Resim

Damarell’in ismini vermek istemeyen bir arkadaşı, ''Jade'in ölümünden önceki gece Ben ilişkiyi bitirdi. Ertesi gün işe gitti ve Jade o sırada düşüp öldü'' ifadelerini kullandı.

