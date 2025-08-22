Deneyimli sporcu paraşütünü bilerek açmadı: Ölüme böyle atladı

Kan donduran olay İngiltere’de yaşandı. 4 bin 600 metre yükseklikten atlayan tecrübeli paraşütçü Damarell’in kasıtlı olarak paraşütünü açmadığı öğrenildi.

ERKEK ARKADAŞIYLA İLİŞKİSİNİ BİTİRDİKTEN SONRA ATLADI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Adli tabip Leslie Hamilton, genç kadının erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sadece bir gün sonra kasıtlı olarak ölümcül atlayışı gerçekleştirdiğini doğruladı. Kariyeri boyunca yüzlerce atlayış gerçekleştiren tecrübeli paraşütçünün ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

EKİPMANLARI ÇALIŞIR DURUMDAYDI

Adli tabip Hamilton, Damarell'in son atlayışında ana paraşütünü bilerek açmadığını ve bir paraşütçünün belli bir irtifa ve hızda paraşütü açamadığı durumlarda paraşütü otomatik olarak açmak üzere tasarlanmış bir cihazı kapattığını söyledi. Dailymail’in aktardığına göre, genç kadının normalde dalışlarını kaydetmek için bir fotoğraf makinesi taktığı ancak son atlayışında fotoğraf makinesi takmadığı belirtildi.

Damarell’in ismini vermek istemeyen bir arkadaşı, ''Jade'in ölümünden önceki gece Ben ilişkiyi bitirdi. Ertesi gün işe gitti ve Jade o sırada düşüp öldü'' ifadelerini kullandı.