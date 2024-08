Diken üstündeki İsrail'de komutanlar yeniden toplandı!

İran'ın İsrail'i vuracağını duyurmasının ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. Saldırılara karşı hazır olduklarını belirten İsrail'de askeri görüşmeler sıklaştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri komuta merkezini ziyaret etti.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve ardından İran'da Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesi dikkatlerin bu noktaya çevrilmesine neden oldu.

İsrail ordusunun komutanları bugün bir kez daha toplandı.

İSRAİL'DE YİNE ASKERİ TOPLANTI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar ve üst düzey İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) yetkilileriyle birlikte durum değerlendirmesi yapmak üzere IAF komuta merkezini ziyaret etti.

İSRAİL SALDIRILARA HAZIR OLDUĞUNU AÇIKLADI

Binyamin Netanyahu, İran'ın suikastlardan İsrail'i sorumlu tutarak tehdit etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşları, önümüzde zorlu günler var. Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehditler geliyor. Her senaryoya hazırız ve her tehdide karşı kararlıyız. İsrail, her alanda kendisine yönelebilecek saldırganlıklara karşı ağır bedel ödetecek" ifadelerini kullandı.