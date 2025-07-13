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ABD'den yeni göçmenlik kararı: Sadece 6 saatleri var!

Kaynak: Dış Haberler
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ABD&#039;den yeni göçmenlik kararı: Sadece 6 saatleri var!
ABD, İnsan Hakları, Yüksek Mahkeme, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD yönetimi, göçmenlerin sınır dışı süresini radikal şekilde kısaltıyor. Yeni düzenlemeye göre, ülkeden gönderilecek kişilere sadece 6 saat önceden haber verilecek. Üstelik bu uygulama, göçmenlerin vatandaş olmadıkları veya hiçbir bağı bulunmayan üçüncü ülkelere güvence alınmadan iade edilmesini de mümkün kılacak.

ABD yönetimi, göçmenleri kendi ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere haber vermeden ve güvenlik garantisi almadan sınır dışı etmeye hazırlanıyor. 

"ALTI SAATTE SINIR DIŞI EDİLECEKLER"

Basına yansıyan bilgilere göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) artık göçmenleri sadece altı saat önceden haber vererek başka ülkelere gönderebilecek. Üstelik bu ülkelerden herhangi bir diplomatik güvence alınması da gerekmeyecek.

ICE Müdür Vekili Todd Lyons, kurum çalışanlarına gönderdiği yazıda, Yüksek Mahkeme'nin son kararıyla birlikte işkence ya da zulme karşı koruma sağlamayan ülkelere dahi sınır dışı işlemlerinin derhal başlatılabileceğini duyurdu.

STANDARTLAR DEĞİŞTİ

Yeni düzenlemeye göre, standart durumlarda göçmenlere 24 saat önceden haber verilecek. Ancak acil durumlarda bu süre yalnızca altı saate indirilebilecek. 

Göçmenlik avukatları ve insan hakları örgütleri, bu değişikliğin daha önce ülkelerine geri gönderilmeleri halinde zulüm veya işkence görebilecek kişiler için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ulusal Göçmenlik Davaları Birliği Başkanı Trina Realmuto "Bu değişiklik binlerce kişinin hayatını zulüm ve işkence riski altına sokuyor" dedi.

Göçmenlik avukatı Simon Sandoval-Moshenberg ise "Bu kategori, kendilerini tehlikeden kurtulmuş olarak gören insanlardan oluşuyor" ifadesini kullandı.

MAHKEMEDE ÇEKİŞMELİ KARAR!

ABD Yüksek Mahkemesi, 23 Haziran'da aldığı kararla bir alt mahkemenin uygulamayı engelleyen kararını iptal etti. Karara muhalif kalan Yargıç Sonia Sotomayor ise uyarıda bulundu:

"Ölüm kalım meselelerinde ihtiyatla hareket etmek en iyisidir."

Yeni uygulamada, herhangi bir güvence olmadan gönderilecek göçmenlerin kısa bildirim süresi içinde korkularını dile getirmezlerse sınır dışı işlemi durmayacak. Ancak bildirenlerin, ABD yasaları ve ülkenin taraf olduğu İşkenceye Karşı Sözleşme kapsamında korunmaya uygun olup olmadıkları daha sonra değerlendirilecek.

Kaynak: Dış Haberler

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