Göçmenlere ‘ayılı hapishane’ tehdidi! Trump’tan tam destek

Florida’daki “Timsah Alcatraz” benzeri göçmen kampı tartışmaları Alaska’ya sıçradı. “Ayılı hapishane” tehdidi gündeme gelirken Trump bu sert yöntemi desteklediğini duyurdu.

ABD’de Trump’ın üst düzey yardımcısının önerisi ülkede büyük yankı uyandırdı. Florida’daki “Timsah Alcatraz” benzeri göçmen gözaltı kamplarının başka eyaletlerde de inşa edilmesi istenirken Alaska yönetimi alaylı bir açıklama yaptı:

“Bizde timsah yok ama bolca ayı var.”

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller Fox News’te Cumhuriyetçi valilere seslenerek Florida’daki tartışmalı göçmen kampının bir benzerini “kırmızı eyaletlerde” kurmaya çağırdı.

“Telefonu alın ve İç Güvenlik Bakanlığı ile iletişime geçin. Eyaletinizde tesisler inşa etmek için bizimle çalışın ki kaçakları ve suçluları dışarı çıkarabilelim” dedi.

Florida’daki kamp, bataklıkta, timsah ve yılanlarla dolu bir bölgede yer aldığı için “Timsah Alcatraz” olarak biliniyor.

Miller’ın çağrısı üzerine Alaska hükümeti Fox News’e yaptığı açıklamada, “Timsahlarımız yok ama çok sayıda ayımız var” ifadesini kullandı.

Eyalette yaklaşık 100.000 siyah ayı, 30.000 kahverengi ayı ve 7.000’e yakın kutup ayısı olduğu bildiriliyor. Ancak yetkililer, Alaska’da böyle bir kamp projesi bulunmadığını da ekledi.

TRUMP: BİRÇOK EYALETTE GÖRMEK İSTİYORUM

Donald Trump da bu planı güçlü şekilde desteklediğini açıkladı. Florida’daki tesisi bizzat gezdiğini belirten Trump, buna benzer kampların “birçok eyalette” kurulmasını istediğini söyledi.

Ayrıca Florida Valisi Ron DeSantis’in Ulusal Muhafızları “göçmen yargıcı” olarak görevlendirme planını onayladığını belirtti. Bu sistemin sınır dışı işlemlerini hızlandırması hedefleniyor.

“Evet, benim onayımı aldı. Bunu almak o kadar da zor değildi” diye konuştu.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ı

TARTIŞMALI KAMP TEPKİLERİN ODAĞINDA

Florida’daki tesis insan hakları grupları ve Demokratlar tarafından sert şekilde eleştiriliyor. Metal kafesler ve yataklardan ibaret olan tesiste tuvalet, lavabo ya da yemek alanı bulunmuyor.

Çevreci örgütler de tesisin timsah ve yılanlarla dolu bir bataklık alanda inşa edilmesine karşı dava açarak projenin durdurulmasını talep ediyor.

"ZULÜM SAHNESİ"

Göçmen savunucusu Maria Asuncion Bilbao, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Bu, zulmün sahnelenmesi gibi bir şey” dedi.

Demokrat Temsilci Maxwell Frost ise tesisi “geçici bir esir kampı” olarak tanımlayarak insanlık dışı koşulları eleştirdi.