ABD’de ünlü fabrikada silahlı saldırı: Barikat kuruldu, çalışanlar tahliye edildi

Kaynak: Dış Haberler 13 Temmuz 2025 09:47 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 10:13 - Güncelleme:

ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Stellantis fabrikası korku dolu anlara sahne oldu! İddiaya göre bir fabrika çalışanı, tesiste barikat kurarak kriz çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk müdahale ekibi sevk edilirken, fabrikadaki tüm çalışanlar acilen tahliye edildi.

Michigan'ın Sterling Heights kentinde bulunan Stellantis fabrikasında bir kişinin barikat kurduğu aktarıldı. Olayın ardından söz konusu kişi polis tarafından gözaltına alındı. İlgili Haber ABD'de silahlı saldırgan evi basıp dehşet saçtı! 1 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 83111 Van Dyke Ave. adresindeki montaj fabrikasında çalışanların tahliye edildiği ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğu açıklandı. Polis, gözaltına alınan kişinin fabrika çalışanı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili ayrıntı paylaşılmadı. CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA YOKTU Stellantis'ten yapılan açıklamada fabrikanın Cumartesi günü çalışmadığı ve tesiste yalnızca iskelet bir ekibin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık