ABD’de ünlü fabrikada silahlı saldırı: Barikat kuruldu, çalışanlar tahliye edildi
ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Stellantis fabrikası korku dolu anlara sahne oldu! İddiaya göre bir fabrika çalışanı, tesiste barikat kurarak kriz çıkardı. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk müdahale ekibi sevk edilirken, fabrikadaki tüm çalışanlar acilen tahliye edildi.
Michigan'ın Sterling Heights kentinde bulunan Stellantis fabrikasında bir kişinin barikat kurduğu aktarıldı. Olayın ardından söz konusu kişi polis tarafından gözaltına alındı.
ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, 83111 Van Dyke Ave. adresindeki montaj fabrikasında çalışanların tahliye edildiği ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerinde olduğu açıklandı.
Polis, gözaltına alınan kişinin fabrika çalışanı olduğunu açıkladı. Olayla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.
CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMA YOKTU
Stellantis'ten yapılan açıklamada fabrikanın Cumartesi günü çalışmadığı ve tesiste yalnızca iskelet bir ekibin bulunduğu ifade edildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.