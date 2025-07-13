Alman polisi Türk konsolosluk görevlisinin evine baskın düzenledi! Gerekçesi şoke etti

Almanya, iki Türk vatandaşı hakkında casusluk soruşturması başlattı. Federal Kriminal Dairesi ekipleri Çarşamba günü Köln’de, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda görevli bir kadın çalışanın evine baskın düzenledi.

Almanya, ülkedeki PKK’lıların listesini Türkiye’ye sızdırdığı iddiasıyla iki Türk hakkında operasyon düzenledi. Federal Savcılık, Köln Başkonsolosluğu'nda görevli bir kadın çalışanın evinde arama yapıldığını doğruladı.

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"TÜRKLER İZLENİYOR"

Federal Kriminal Dairesi ekipleri Çarşamba günü Köln’deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda görevli bir çalışanın evini bastı.

Alman Federal Savcılığı'nın bir sözcüsü, "Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu kadının Türkiye adına "casusluk yaptığı şüphesiyle" soruşturulduğunu açıkladı. Kadının şu an serbest olduğu belirtilirken, yetkililer başka detay vermedi.

Alman basını operasyonu "Casusluk baskını" başlığıyla duyurdu. Almanya'da yayın yapan presseportal.de sitesindeki haberde, soruşturmanın PKK hakkında bilgilerin Türkiye'ye sızdırılması iddiasına dayandığı bildirildi.

İKİNCİ ŞÜPHELİ: TÜRK KÖKENLİ ALMAN POLİSİ

Savcılar ayrıca Hürth'te yaşayan ve Başkonsoloslukta görevli olmayan bir diğer şüpheliyi de soruşturuyor.

Basına göre ikinci isim, Köln’de görevli Türk kökenli bir polis memuru. İddiaya göre bu polis, Almanya'da yasaklı olan PKK hakkında bilgileri, başkonsolosluktaki çalışana polis bilgisayarından aktardı.

"Kölner Stadt-Anzeiger" gazetesinin haberinde, Alman polisinin PKK’lıların listesini verdiği öne sürüldü. Haberde, Alman makamlarının soruşturmayı "gizlilik" içinde yürüttüğü ve çok sınırlı bilgi paylaştığı iletildi.