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Emrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müge Anlı’nın sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan “Güven Bana” programının 15 Temmuz’da yayınlanan altıncı bölümüne, sanatçı Emrah konuk oluyor. Emrah, Diyarbakır’da ailesi adına yaptırdığı okula destek sağlamak amacıyla yarışmaya katılacak.

Sanat dünyasının ünlü ismi Emrah, uzun bir aradan sonra Müge Anlı’nın sunduğu yarışma programı ‘Güven Bana'ya konuk oldu. 15 Temmuz Salı günü yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Emrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı - 1. Resim

Yarışmada Müge Anlı’nın karşısında yarışmacı olarak yer alacak olan Emrah, Diyarbakır’da annesi ve babası adına yaptırdığı Ayten Elyasa Erdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu'na destek sağlamak amacıyla yarışacak.

Emrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı - 2. Resim

SALI AKŞAMI YAYINLANACAK

Emrah, yıllar sonra bir televizyon programına katılmakla kalmayıp, ilk kez bir yarışma programında izleyici karşısına çıkacak. Programda Emrah’a, sunucu ve oyuncu Esra Harmanda da eşlik edecek.

Emrah ilk kez bir yarışma programında! Müge Anlı duygulandı: Şarkıcının yarışma nedeni alkış topladı - 3. Resim

Müge Anlı’nın sunumuyla ekrana gelen ‘Güven Bana’, 15 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de atv ekranlarında olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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