Evinden çıkarken gördü, gözlerine inanamadı! Hemen ekipler sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Temmuz 2025 10:25 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 10:25 - Güncelleme:

Elazığ’da evinin önünde yavru yarasa bulan bir kadın, hayvanı belediye ekiplerine teslim etti. Yarasanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürüleceği açıklandı.

Elazığ’da duyarlı bir vatandaş, evinin önünde bulduğu yavru yarasayı yetkililere teslim etti. Evinin önünde hareketsiz şekilde duran yarasayı fark eden kadın, durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra İbrahim Tatlıses’ten dikkat çeken 'barış' mesajı: "Yudum yudum..." İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, yavru yarasayı güvenli bir şekilde teslim aldı. Yarasanın sağlık durumunun kontrol edilmesi ve doğal alanına kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız