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Haberler > Yaşam > Evinden çıkarken gördü, gözlerine inanamadı! Hemen ekipler sevk edildi

Evinden çıkarken gördü, gözlerine inanamadı! Hemen ekipler sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evinden çıkarken gördü, gözlerine inanamadı! Hemen ekipler sevk edildi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da evinin önünde yavru yarasa bulan bir kadın, hayvanı belediye ekiplerine teslim etti. Yarasanın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürüleceği açıklandı.

Elazığ’da duyarlı bir vatandaş, evinin önünde bulduğu yavru yarasayı yetkililere teslim etti. Evinin önünde hareketsiz şekilde duran yarasayı fark eden kadın, durumu Elazığ Belediyesi'ne bildirdi.

Evinden çıkarken gördü, gözlerine inanamadı! Hemen ekipler sevk edildi - 1. Resim

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, yavru yarasayı güvenli bir şekilde teslim aldı.

Evinden çıkarken gördü, gözlerine inanamadı! Hemen ekipler sevk edildi - 2. Resim

Yarasanın sağlık durumunun kontrol edilmesi ve doğal alanına kazandırılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürüleceği belirtildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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