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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'da önemli açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;dan Katar&#039;da önemli açıklamalar

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ortak Basın Toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-İran arasında yaşanan geriliminin sıcak gündeminde Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Bakan Fidan, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bölgeyi savaşa sürüklediğini söyledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kısa ve orta vadedeki hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşacağız. Ticaret ve ekonomik ortaklık bilindiği gibi geçtiğimiz Şubat ayında TBMM'de onaylanmıştı.

Görüşmelerimizde askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliklerimizi de ele aldık.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların tırmanma ve yayımla ihtimaline karşı daha önce de uyarıları yapmıştık. Bölge dışı güçlerin de Orta Doğu'da gelişmelere soğuk kanlı davranmaları gerekmektedir.

13 Nisan'da yaşananlar bizim için çok önemli dersler ortaya koymakta. Küresel düzeyde barışın ve istikrarın anahtarı."

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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