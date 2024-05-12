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Dışişleri Bakanlığı İsrailli Bakanın iftiralarına cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dışişleri Bakanlığı İsrailli Bakanın iftiralarına cevap verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak yaptığı iftiralara cevap verdi: "İsrail'in soykırım politikaları hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
 
"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir."
 
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.
 
Dışişleri Bakanlığı İsrailli Bakanın iftiralarına cevap verdi - 1. Resim
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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