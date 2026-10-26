Doğu Akdeniz'de dikkat çeken anlaşma! GKRY, İsrail'den savaş gemisi alıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail arasında yaklaşık 150 milyon euroluk savaş gemisi anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında yeni bir açık deniz karakol gemisi üretilecek, mevcut bir gemi de modernize edilecek.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ile yaklaşık 150 milyon euroluk savaş gemisi anlaşmasına imza attı. Güney Kıbrıs’ta düzenlenen törende imzalanan anlaşma kapsamında, İsrailli şirketler tarafından yeni bir açık deniz karakol gemisi üretilecek ve GKRY envanterindeki bir geminin sistemleri yenilenecek.

İsrail ve GKRY savunma bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmaya, İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ile GKRY Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili Stelios Kountouris imza attı.

YENİ GEMİNİN 2028'DE TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Anlaşma kapsamında alınacak açık deniz karakol gemisinin İsrailli Israel Shipyards şirketi tarafından üretileceği, silah ve savunma sistemlerinin ise Rafael Advanced Defense Systems tarafından sağlanacağı bildirildi.

GKRY basınında yer alan haberlere göre, Saar 62 sınıfındaki yeni geminin gövdesi hazır durumda. Teslimatın en geç 2028 yılının ortalarında yapılması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında GKRY envanterindeki İsrail yapımı IOANNIDES gemisinin sistemleri de yenilenecek. Gemilere entegre edilmesi değerlendirilen sistemler arasında, İsrail yapımı SPIKE füzesinin deniz platformlarında kullanılan versiyonu da bulunuyor.

İSRAİL, GKRY'NİN ÖNEMLİ SİLAH TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ

Kathimerini gazetesinin haberine göre İsrail, son yıllarda GKRY'nin başlıca silah tedarikçileri arasında yer aldı. Rum yönetimi daha önce İsrail'den BARAK MX hava savunma sistemleri, SPIKE LR2 tanksavar füzeleri ve çeşitli askeri teçhizat satın aldı.

GKRY’nin ayrıca ikinci bir BARAK MX bataryası almayı ve envanterindeki Rus yapımı T-80 tanklarının yerine İsrail yapımı Merkava tanklarını tedarik etmeyi değerlendirdiği belirtildi.

RUM ASKERİ ÜSLERİNDE MODERNİZASYON HAZIRLIĞI

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, daha önce İsrail’den ikinci bir açık deniz karakol gemisi alınacağını doğrulamış ve askeri üslerin modernizasyonuna yönelik planları açıklamıştı.

Palmas, Mari bölgesindeki deniz üssünün savaş gemileri ve denizaltılara hizmet verebilecek şekilde genişletilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirmişti. Andreas Papandreu Hava Üssü’nde de modernizasyon planlandığı belirtilirken, altyapı çalışmalarının 2027 ilkbaharının sonlarına doğru başlamasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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