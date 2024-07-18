DSÖ'nün tıbbi yardımları Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen tıbbi yardımları taşıyan tırların, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştığı açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen tıbbi yardımları taşıyan tırlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı