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Haberler > Dünya > DSÖ'nün tıbbi yardımları Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı

DSÖ'nün tıbbi yardımları Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü, Gazze, Tıbbi Yardım, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen tıbbi yardımları taşıyan tırların, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştığı açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen tıbbi yardımları taşıyan tırlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı.

DSÖ'nün tıbbi yardımları Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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