Dünya Bankası'ndan Lübnan'a altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık kredi

Gazze'de 7 Ekim'de başlayan katliamın ardından Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerini hedef alan İsrail, Başkent Beyrut başta olmak üzere birçok noktayı bombardımana tutmuştu. Hizbullah lideri Nasrallah başta olmak üzere birçok kilit ismi katleden İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkesi defalarca bozmasına rağmen Lübnan yönetimi yeni dönem hazırlığını sürdürüyor.

Hizbullah güçleri başta olmak üzere ülkede silahsızlanma çağrısı yapan Lübnan, Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

İSRAİL'İN YERLE BİR ETTİĞİ ALTYAPI ONARILACAK

Lübnan Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Yasin Cabir'in, Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası için kredi anlaşması imzaladığı belirtildi.

Maliye Bakanı Cabir, imzaladıkları 250 milyon dolarlık krediyle altyapının yeniden inşası için bir fon oluşturacaklarını ve bu fonun 1 milyar dolara ulaşmasını umduklarını kaydetti.

Cabir, kredinin, son saldırılarda hasar gören elektrik, su, yol, okul ve hastanelerin altyapısına tahsis edileceğini aktardı.

2 YILDA GÖÇ EDEN NÜFUS GERİ DÖNECEK

Dünya Bankası Bölge Direktörü Carret ise kredinin, Lübnan'a yönelik acil destek projesi kapsamında verildiğini ve Lübnan hükümetinin toparlanma ve yeniden yapılanma stratejisinin bir ayağını oluşturacağını dile getirdi.

Carret, hasarlı kamu altyapısını yeniden inşa etme amacı taşıyan bu projeyle sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dayanıklı yeniden yapılanmanın temelinin atılacağını ifade etti.

Carret ayrıca, verdikleri bu destekle, Lübnan hükümetinin gelecek 18-24 ay içinde yerinden edilmiş nüfusun geri dönmesine yardımcı olacak, işletmelerin yeniden açılmasını sağlayacak ve yeni istihdam alanları oluşturacak acil yatırımlar yapacağını belirtti.

Lübnan Maliye Bakanı Cabir, haziran ayında yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören bölgelerin yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söylemişti.