Dünya beşik gibi! Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Reuters'ın son dakika geçtiği bilgilere göre, Pakistan'ın kuzeyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Pakistan ve Hindistan arasındaki savaş gerginliği sürerken, bölgede korku veren başka bir olay daha meydana geldi.
PAKİSTAN'DA DEPREM
Reuters'in haberine göre, Pakistan'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu sarsıntı, bölgenin saatler önce 4,0 büyüklüğünde bir depremle sarsılmasının ardından yaşandı.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Batıkan Altaş