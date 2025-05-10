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Dünya beşik gibi! Pakistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya beşik gibi! Pakistan&#039;da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Reuters'ın son dakika geçtiği bilgilere göre, Pakistan'ın kuzeyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Pakistan ve Hindistan arasındaki savaş gerginliği sürerken, bölgede korku veren başka bir olay daha meydana geldi.

PAKİSTAN'DA DEPREM

Reuters'in haberine göre, Pakistan'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu sarsıntı, bölgenin saatler önce 4,0 büyüklüğünde bir depremle sarsılmasının ardından yaşandı.

Kaynak: Dış Haberler

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