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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Aktif yanardağın yanında... Kurtarılmayı bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Endonezya’daki aktif bir yanardağ olan Rinjani’nin yakınında yürüyüş yapan Brezilyalı genç turist, yanardağ kraterinin yanındaki uçurumdan düştü. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri harekete geçerken genç kadın 4 gündür hayat mücadelesini sürdürüyor.

Korkunç olay Endonezya’da yaşandı. Aktif bir yanardağ olan Rinjani’nin yakınlarında bir turist grubuyla yürüyüşe çıkan Brezilyalı Juliana Marins’in cuma gününden beri kayıp olduğu bildirildi. 

Turist grubu genç kadınla ilgili kayıp ihbarında bulunurken arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Aktif yanardağın yanında... Kurtarılmayı bekliyor - 1. Resim

YÜRÜYÜŞ PARKURUNDAN 300 METRE YUVARLANDI

Brezilyalı yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalsa da kadının izine rastladı. Dron kameraları ile izi sürülen kadının hayatta olduğu, yürüyüş yaptığı parkurun yaklaşık 300 metre aşağısına yuvarlandığı ve yardım çığlıkları attığı kaydedildi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Aktif yanardağın yanında... Kurtarılmayı bekliyor - 2. Resim

GENÇ TURİST BULUNAMADI

Ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde kurtarma ekipleri, yaklaşık 300 metre aşağıya indiklerinde Marins’i bulamadı. Pazar sabahı yapılan açıklamada, genç kadının yoğun sis nedeniyle artık görüntülenemediği bildirildi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Aktif yanardağın yanında... Kurtarılmayı bekliyor - 3. Resim

''YARDIMA İHTİYACI VAR!''

Hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken genç kadının ailesi isyan etti. Marins ailesi yardım çağrısında bulunarak "Juliana'nın yardıma ihtiyacı var! Sağlık durumunu bilmiyoruz! Üç gündür su, yiyecek veya sıcak giysisi yok!" ifadelerinde bulundu.

Salı günü ise genç turistin ailesi, kurtarma çalışmalarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Genç kadını arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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