Dünyaca ünlü milyarder 48 yıldır su içmiyor! Yerine içtiği içecekten milyarlar kazandı

Milyarder fon yöneticisi Bill Ackman, 96 yaşındaki Buffett'ın kendisine 48 yıldır su içmediğini söylediğini açıkladı.

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Pershing Square'in kurucusu Bill Ackman, katıldığı Equity Mates Investing podcast'inde ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett'ı yıllar önce evinde ağırladığı sırada aralarında geçen konuşmayı anlattı.

"BILL, BEN 48 YILDIR SU İÇMEDİM"

Ackman, Buffett'ın en sevdiği içecek olan vişneli kolayı (Cherry Coke) akşam yemeği öncesinde hazırladığını söyledi.

Yemek sırasında ünlü yatırımcıya normal su veya maden suyu isteyip istemediğini sorduğunu belirten Ackman, Buffett'ın iki seçeneği de reddederek kola istediğini aktardı.

Bunun üzerine neden su içmediğini sorduğunu anlatan Ackman, Buffett'ın kendisine şu cevabı verdiğini söyledi:

"Bill, ben 48 yıldır su içmedim."

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GÜNDE 5 KUTU KOLA İÇİYOR

Buffett'ın kolaya olan düşkünlüğü uzun yıllardır biliniyor. Günde yaklaşık beş kutu kola tüketmesiyle tanınan milyarder yatırımcı, 2015 yılında günlük kalori alımının yüzde 25'ini bu içecekten karşıladığını söylemişti.

Buffett, o dönem esprili bir ifadeyle vücudunun dörtte birinin Coca-Cola'dan oluştuğunu dile getirmişti.

Ünlü yatırımcı, 1986 yılında Berkshire Hathaway hissedarlarına yaptığı açıklamada ise uzun yıllar tercih ettiği Pepsi'yi bırakarak Cherry Coke içmeye başladığını duyurmuştu.

KOLA SEVGİSİNDEN MİLYARLARCA DOLAR KAZANDI

Buffett'ın Coca-Cola ile ilişkisi yalnızca içecek tercihiyle sınırlı kalmadı.

Yönettiği Berkshire Hathaway, 1990'lı yıllarda Coca-Cola'nın yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelen hisse birikimini tamamladı.

Yaklaşık 1,3 milyar dolara mal olan yatırımın değeri, geçen yılın aralık ayı sonunda 28 milyar dolara ulaştı.

KAHVALTIDA FAST FOOD, TATLIDA DONDURMA

Buffett, sıra dışı beslenme alışkanlıklarıyla da tanınmakta.

İşe giderken McDonald's'tan kahvaltı almasıyla bilinen yatırımcının en sevdiği yiyecekler arasında sosisli sandviç, patates kızartması, patlamış mısır, kurabiye, şekerleme ve dondurma bulunuyor.

Söz konusu tercihler yatırımlarına da yansıyor. Berkshire Hathaway'in şirketleri arasında şekerleme üreticisi See's Candies ve dondurma zinciri Dairy Queen de yer alıyor.

ÇİN SEDDİ'NDE BİLE KOLASI HAZIRDI

Buffett'ın alışkanlıklarına ilişkin ilginç bir başka olay ise 1995 yılında yaşandı.

Bill Gates ve o dönemki eşi Melinda Gates ile Çin'e seyahat eden Buffett'ın yemek konusunda zorlanmaması için özel hazırlıklar yapıldı.

Otel aşçılarına hamburger ve patates kızartması hazırlamaları öğretildi. Çin Seddi gezisi sırasında ise Buffett'ın tepeye ulaştığında sevdiği Cherry Coke'u bulabilmesi sağlandı.

96 yaşındaki yatırımcının gerçekten onlarca yıldır hiç su içip içmediği ise bağımsız olarak doğrulanmış değil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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