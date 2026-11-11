Japon otomobil üreticisi Honda, ABD'de direksiyon sistemindeki yazılım hatası nedeniyle 635 bin 808 aracı geri çağırma kararı aldı.

Özetle Kaydet a- | +A

Japon otomobil devi Honda, ABD'de yüz binlerce aracı ilgilendiren geri çağırma kararı aldı. Motor1'in haberine göre, elektrik destekli direksiyon sistemindeki yazılım hatası nedeniyle sürücüler direksiyonu çevirmekte zorlanabiliyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) kayıtlarına göre geri çağırma toplam 635 bin 808 aracı kapsıyor.

Dünyaca ünlü otomobil markasında direksiyon alarmı! 635 bin araç geri çağrılıyor

ÜÇ MODELDE ARIZA RİSKİ

Geri çağırma kapsamında 2021-2025 model Acura TLX, 2022-2024 model Acura MDX ve 2023-2025 model Honda Pilot araçları bulunuyor.

En fazla etkilenen model ise 240 bin 830 araçla 2025 model Honda Pilot oldu.

Dünyaca ünlü otomobil markasında direksiyon alarmı! 635 bin araç geri çağrılıyor

DİREKSİYON ANİDEN SERTLEŞEBİLİR

Sorunun elektrik destekli direksiyon sistemindeki yazılım hatasından kaynaklandığı açıklandı.

Belirli sürüş koşullarında sistem kendisini koruma moduna alarak direksiyon desteğini kapatabiliyor. Bu durumda direksiyon tamamen kilitlenmiyor ancak çevirmek için normalden çok daha fazla güç gerekiyor.

Özellikle park sırasında ve düşük hızda yapılan manevralarda sürücüler zorlanabiliyor.

NHTSA, direksiyon desteğinin kaybolmasının araç kontrolünü güçleştirerek kaza riskini artırabileceği uyarısında bulundu.

ONARIM ÜCRETSİZ YAPILACAK

Honda, sorunun giderilmesi için araçların direksiyon kontrol ünitesindeki yazılımın güncelleneceğini duyurdu.

Yetkili servislerde yapılacak işlem, araçların garanti süresi dolmuş olsa bile ücretsiz olacak.

Şirketin etkilenen araç sahiplerine 14 Aralık'tan itibaren bilgilendirme mektupları göndermesi bekleniyor.

Araç sahipleri, şasi numaralarını (VIN) NHTSA'nın geri çağırma sorgulama sisteminden kontrol edebilecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala