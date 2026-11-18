Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında dış dünyayla temastan kaçınarak yaşayan Awa halkından yaklaşık 20 kişi, yıllar sonra bir köyde görüntülendi. Yiyecek isteyen yerlilerin ormanlarına geri döndüğü açıklanırken, bazı çocuk ve yaşlıların sağlık durumu endişeye yol açtı.

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Brezilya'nın Amazon yağmur ormanlarında dış dünyayla temastan kaçınarak yaşayan Awa yerlileri, Maranhao eyaletindeki bir köyün yakınlarında ortaya çıktı.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Arariboia Yerli Toprağı sınırları içerisindeki Guajajara halkının yaşadığı bir köye ulaştı.

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YİYECEK İSTEYİP ORMANLARINA GERİ DÖNDÜLER

Köylüler tarafından kaydedilen görüntülerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Awa yerliler ormanın kenarında bekledi.

Gruptaki erkeklerin yay ve uzun oklar taşıdığı, bazı kişilerin ise kolye taktığı görüldü.

Survival International'ın açıklamasına göre yerliler, köylülerden bir tür kök sebze olan yam istedi. Kendilerine verilen yiyecekleri alarak yeniden ormana döndüler.

ÇOCUKLARIN VE YAŞLILARIN DURUMU KORKUTTU

Maranhao'daki yerli topluluklarını temsil eden Coapima, gruptaki bazı çocuk ve yaşlıların aşırı zayıf göründüğünü açıkladı.

Kuruluş, dış dünyayla teması sınırlı toplulukların daha önce karşılaşmadıkları bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olabileceği uyarısında bulundu.

Brezilya'nın yerli halklardan sorumlu kurumu Funai, grubun sağlık durumuna ilişkin bilgilerin incelendiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini iletti.

AMAZON'DAKİ YAŞAM ALANLARI TEHDİT ALTINDA

Awa halkının yaşadığı ormanlık alanları yasa dışı ağaç kesimi, avcılık ve büyükbaş hayvancılık faaliyetleri nedeniyle giderek daralmıştı.

Bölgedeki ormanları korumak için mücadele eden Guajajara topluluğunun üyeleri de iklim değişikliği, yangınlar, ormansızlaşma ve toprak gaspının Awa halkının geleneksel yaşam biçimini tehdit ettiğini açıkladı.

DÜNYADA 196 İZOLE YERLİ TOPLULUĞU BULUNUYOR

Survival International'ın verilerine göre, dünya genelinde 10 ülkede dış dünyayla kalıcı temas kurmayan 196 yerli halk grubu tespit edildi.

Toplulukların büyük bölümü Amazon bölgesinde yaşıyor. Brezilya, 124 grupla en fazla izole yerli topluluğuna ev sahipliği yapan ülke olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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