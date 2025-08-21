Dünyanın en yaşlı insanı 116 yaşında! ''Bir tek Kral Charles'a röportaj verebilir''

Dünyanın en yaşlı insanı unvanı, Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın ölümünün ardından kendisine geçen İngiliz Ethel Caterham, 116. yaşına girdi. Surrey’de bir bakım evinde yaşayan Caterham’ın doğum günü ailesiyle birlikte kutlandı.

AFP’nin haberine göre, bakım evi tarafından yapılan açıklamada, ''Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar'' ifadelerine yer verildi.

''BİR TEK KRAL CHARLES’A RÖPORTAJ VEREBİLİR''

Yaşlı kadının röportaj vermeyeceği belirtilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde doğdu.

Daily Telegraph gazetesine göre, 2020 yılında 110 yaşındayken Covid geçrien Caterham, hayatındaki iniş ve çıkışlar da dahil olmak üzere her şeyi "acele etmeden" yaşadığını söyledi.