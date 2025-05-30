Dünya'nın gözü yeniden İstanbul'da! Tarih netleşti! Barış masası yeniden kurulacak

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulunan Hakan Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini açıklamıştı. Fidan'ın açıklaması üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Rus heyeti 2 Haziran’da İstanbul’da olacak'' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile biraraya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, 2 HAZİRANI İŞARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump Zelenski ve Putin İstanbul'da bir araya gelebileceğini bildirdi.

Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini açıklayarak, “Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Barış müzakereleri kapsamında yapılan açıklamaların üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

RUS HEYETİ 2 HAZİRANDA İSTANBUL'DA OLACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ''Rus heyeti, 2 Haziran tarihinde Ukrayna ile ikinci tur görüşmeler için İstanbul'da olacak. Ukrayna'da ateşkes için koşullar listesi İstanbul'da görüşülecek.'' şeklinde konuştu.