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Dünya

Eğlence mekanındaki kavga pahalıya patladı! Chris Brown’ın cezası belli oldu

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Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, Londra'da müzik yapımcısı Abe Diaw'a cam şişeyle saldırdığı olay nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası bir yıl süreyle ertelenen Brown, bu süre içinde başka bir suç işlemediği takdirde cezaevine girmeyecek.

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Amerikalı şarkıcı Chris Brown, 19 Şubat 2023'te Londra'nın Mayfair bölgesindeki bir gece kulübünde yaşanan kavga nedeniyle mahkemeye çıktı. Temmuz ayında suçunu kabul eden 37 yaşındaki şarkıcı, olayda müzik yapımcısı Abe Diaw'ın yaralanmasıyla ilgili yargılandı.

Eğlence mekanındaki kavga pahalıya patladı! Chris Brown’ın cezası belli oldu
Başlık ResmiEğlence mekanındaki kavga pahalıya patladı! Chris Brown’ın cezası belli oldu

CAM ŞİŞEYLE SALDIRMIŞTI

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde Brown'ın, Abe Diaw'ın başına cam şişeyle vurduğu görüldü. Saldırıda başından ve dizinden yaralanan Diaw, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin davada kararı açıklayan Hakim Tony Baumgartner, alkol şişesinin tekrar tekrar kullanılmasını 'açıkça tehlikeli' olarak nitelendirdi. Olayın kısa sürmesine rağmen oldukça şiddetli olduğunu belirtti.

Eğlence mekanındaki kavga pahalıya patladı! Chris Brown’ın cezası belli oldu
Başlık ResmiEğlence mekanındaki kavga pahalıya patladı! Chris Brown’ın cezası belli oldu

Brown'ın avukatları ise daha önce olayı 'çirkin ve tatsız' olarak tanımlamış, kavganın çok kısa sürdüğünü savunmuştu.

Chris Brown, olay nedeniyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası 12 ay süreyle ertelendi. Şarkıcının vokal koçu, 40 yaşındaki Floridalı rapçi Omololu Akinlolu da kavgaya karıştığını kabul etti. Akinlolu'nun olayla ilgili ceza süreci ise devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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