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Tuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu

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Tuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Star TV’nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, bu kez dünyaca ünlü bir ismi konuk etmeye hazırlanıyor. Yapımcı Polat Yağcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda efsane boksör Mike Tyson’ın dizide rol alacağını duyurdu.

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|
Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Buğra Gülsoy ve Eda Ece’nin başrollerini paylaştığı Tuzlu Kahve, sürpriz konuklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni bölümünde dünyaca ünlü boksör Mike Tyson izleyici karşısına çıkacak.

Tuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

USTA İSİMLER DE KADRODA

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Tuzlu Kahve, Mehmet ve Derin’in aşk hikâyesini iki aile arasındaki anlaşmazlıklar üzerinden anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi isimler de yer alıyor.

Tuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu

"BİR DÜNYA STARINI AĞIRLAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

Dizinin yapımcısı Polat Yağcı, Mike Tyson’ın konuk oyuncu olarak kadroya katılacağını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yağcı, paylaşımında “Bir dünya starını ağırlayacağımızı söylemiştik” ifadesini kullandı.

Tuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve dünya starını ağırlamaya hazırlanıyor! Sürpriz isim için nefesler tutuldu

Sosyal medyada, ünlü boksör Mike Tyson'ın dizide Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Mehmet’in Amerika’dan gelen arkadaşını oynayacağı iddiaları dolaşırken, ünlü yıldızın dizide nasıl bir rolle izleyici karşısına çıkacağı merak konusu oldu.

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