Pascal Nouma'dan duygulandıran paylaşım! Yıllar sonra hayatını kurtaran doktoruyla buluştu

Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, 2003 yılında kas kanserine yakalandığında kendisini tedavi eden Fransız doktoruyla yıllar sonra İstanbul’da bir araya geldi. Buluşmaya ait samimi görüntüleri, “Bana yüzde 2 yaşama şansı vermişti... Birlikte başardık” notuyla paylaşan Nouma’ya takipçilerinden binlerce destek ve sevgi mesajı yağdı.

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Siyah-beyazlı formasıyla taraftarların sevgisini kazanan Pascal Nouma, yıllar önce hayatını kurtaran doktoruyla yeniden bir araya geldi. 2003 yılında kas kanserine yakalanan ve zorlu bir tedavi sürecinden geçen eski futbolcu, kendisine destek olan doktoru ve ailesiyle İstanbul’da buluştu.

Pascal Noumadan duygulandıran paylaşım! Yıllar sonra hayatını kurtaran doktoruyla buluştu

YILLAR SONRA GELEN DUYGUSAL BULUŞMA

Kas kanseri teşhisi konulduktan sonra kemoterapi ve radyoterapi gören Nouma, o dönemde hayatta kalma ihtimalinin yalnızca yüzde 2 olduğunu öğrenmişti. Zorlu tedavi sürecini başarıyla tamamlayan eski futbolcu, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Yıllar sonra doktoruyla buluşan Nouma, bu anlamlı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Pascal Noumadan duygulandıran paylaşım! Yıllar sonra hayatını kurtaran doktoruyla buluştu

"BİRLİKTE BAŞARDIK"

Samimi görüntülerin yer aldığı paylaşım kısa sürede ilgi görerek çok sayıda beğeni aldı. Nouma, fotoğraflarına “Bana yüzde 2 yaşama şansı vermişti... Birlikte başardık” notunu eklerken, eski futbolcunun paylaşımına takipçilerinden çok sayıda sevgi ve destek mesajı geldi.

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