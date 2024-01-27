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    • Ekvador'un 'Pablo Escobar'ı aylar süren takibin ardından yakayı ele verdi

    Bir zamanlar Güney Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olan Ekvador'un 'Pablo Escobar'ı olarak bilinen uyuşturucu baronu 'Kedi Farfan' lakaplı Wilder Emilio Sanchez, aylar süren takibin ardından yakalandı. Sanchez ile yanındaki 5 kişi ABD'ye iade edildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ekvador&#039;un &#039;Pablo Escobar&#039;ı aylar süren takibin ardından yakayı ele verdi
    Ekvador, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Uyuşturucu kartelleri bir zamanlar Güney Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri olan Ekvador'u uyuşturucu kaçakçılığının merkez üssü haline getirdi. Dünyanın en büyük muz ihracatçısı olan Ekvador'dan çıkan muz sandıkları, Avrupa'ya ve başka bölgelere uyuşturucu taşımacılığı için popüler bir yöntem oldu. 

    ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca uyuşturucu sevkiyatı yapmakla suçlanan kritik bir isim ise Ekvador'da yakalandı. 

    ÜLKENİN 'PABLO ESCOBAR'I

    Ekvador'un 'Pablo Escobar'ı olarak bilinen uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı elebaşı 'Kedi Farfan' lakaplı Wilder Emilio Sanchez, Kolombiyalı ve ABD'li yetkililerin ortak operasyonuyla yakalandı.

    ABD'YE İADE EDİLDİLER

    Wilder Emilio Sanchez ile yanındaki 5 kişi ABD'ye teslim edildi. Farfan'ın, Meksika'daki Sinaloa karteli ile işbirliği içinde olduğu ve uyuşturucuyu onlar aracılığıyla ABD'ye gönderdiği tahmin ediliyor.

    Aylardır takip edilen ve yakalanması için titiz bir çalışma yürütülen Farfan'ın nasıl ele geçirildiğine ilişkin detaylar paylaşılmadı.

    PABLO ESCOBAR KİMDİR?

    Kolombiyalı Pablo Escobar, tüm zamanların en büyük uyuşturucu baronlarından biriydi. Gelmiş geçmiş en kötü haydutlardan bir olan Escobar, 1980'li yıllarda Medellin uyuşturucu kartelini kurmuştu ve bir zamanlar dünyanın en zengin kişilerinden biri olduğuna inanılıyordu.

    Ekvador'un 'Pablo Escobar'ı aylar süren takibin ardından yakayı ele verdi

    Escobar aynı zamanda Kolombiya'da adam kaçırmalar, bombalamalar ve ayrım gözetmeyen suikastlarla da hatırlanıyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ekvador
    Haberler > Dünya > Ekvador'un 'Pablo Escobar'ı aylar süren takibin ardından yakayı ele verdi
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