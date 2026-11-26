Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'deki her çocuğa biri şirketten, diğeri kendi hisselerinden olmak üzere iki SpaceX hissesi vereceğini açıkladı. Yaklaşık 18 milyar dolar değerindeki bağışın ilk aşaması aralık ayında gerçekleştirilecek. Musk, kendi hisselerini ise Haziran 2027'de devredecek.

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Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD'deki her çocuğa ikişer SpaceX hissesi verileceğini duyurdu.

"Amerika'daki her çocuğa iki adet SpaceX hissesi verilecek, biri şirketten, diğeri ise bizzat benden" diyen Musk, şirket tarafından bağışlanacak hisselerin aralık ayında hesaplara aktarılacağını kaydetti.

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TRUMP HESAPLARI ÜZERİNDEN AKTARILACAK

ABD'de 18 yaşından küçük çocukların erken yaşta yatırım yaparak birikim oluşturmasını amaçlayan Trump Hesapları programı kapsamında yaklaşık 70 milyon hesap açılmıştı.

SpaceX hisselerinin çarşamba gününü 127,44 dolardan kapatmasıyla Musk ve şirketinin toplam bağışının değeri yaklaşık 18 milyar dolara ulaşıyor.

EKİM AYINDA DA SİNYAL VERDİ

Yaklaşık 824 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, ekim ayında da ABD'deki her çocuğa bir SpaceX hissesi vermeyi planladığını açıklamış ve "Bu, daha pek çoğunun ilki olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Musk'ın haziran ayı itibarıyla şirkette yaklaşık 6,42 milyar hissesi bulunuyordu.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve eşi de ekim ayında Trump Hesapları girişimi kapsamında iki milyondan fazla çocuğa birer SpaceX hissesi bağışlamayı vadetmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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