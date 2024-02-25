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    • Haberler > Dünya > En zeki ülkeler belli oldu! Çarpıcı araştırmada Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

    En zeki ülkeler belli oldu! Çarpıcı araştırmada Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    En zeki ülkeler belli oldu! Çarpıcı araştırmada Türkiye&#039;nin sıralaması dikkat çekti

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bilim adamlarının 115 ülkede 1 milyon 691 bin 740 kişinin zeka testini inceleyerek oluşturduğu raporla en zeki ülkeler belli oldu. Raporda Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

    Bilim adamları 115 ülkenin zeka seviyesini araştırarak çarpıcı bir analiz yayımladı. 

    Ortalama zeka puanının 100 olarak baz alındığı IQ testlerinde 100’ün üzeri ortalama üstü; 100’ün altı ortalamanın altı, 70'in altı ise zihinsel gerileğe işaret ediyor.

    EN ZEKİLER GÜNEY KORE'DE

    2023 sonu 2024 başında alınan verilerle derlenen Uluslararası IQ Araştırması ve Tespiti’ne göre, 107.54 ortalama ile en zeki ülke vatandaşları Güney Koreliler oldu. Listenin devamında en zeki ilk 10 ülke ve ortalama IQ oranları şöyle belirlendi;

    1. 107.54 - Güney Kore
    2. 106.99 - Çin
    3. 106.84 - İran
    4. 106.18 - Japonya
    5. 106.18 - Singapur 
    6. 102.71 - Avusturya
    7. 102.60 - Kanada
    8. 102.36 - Almanya
    9. 102.31 - Slovenya 
    10. 102.30 - Moğolistan 

    Öte yandan rapora göre son yıllarda IQ puanı en çok yükselen millet sırayla Fransızlar, İtalyanlar ve İspanyollar oldu. Genel olarak ülkelerin yüzde 80’indein zeka ortalaması arttı.

    JAPONYA'NIN ZEKASI GERİLEDİ

    Teknoloji ülkesi Japonya’da ise halkın zeka seviyesi son bir yılda 1.96 gerileyerek 106.18’e indi.

    En zeki ülkeler belli oldu! Çarpıcı araştırmada Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti - 1. Resim

    TÜRKİYE, ORTANIN ALTINDA

    Öte yandan araştırmada Türkiye'nin zeka puanına ilişkin veriler dikkat çekti.

    Türkiye'de zeka testi incelenen 42 bin 801 kişinin büyük bir kısmı orta zekalı veya alt sınıra yakın çıktı. Zeka ortalamamız ise son bir yılda 1.5 puan azalarak 95.63 puana geriledi.

    En zeki ülkeler belli oldu! Çarpıcı araştırmada Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti - 2. Resim

    Bangladeş, Romanya, Flipinler, Azerbaycan, Moldavya, Peru gibi ülkeler zeka ortalamasında Türkiye'nin biraz üzerinde yer alırken, listenin en altında ise yüzde 90’ın da altına düşen zeka oranı ile Nikaragua, Guetamala, Kongo, Angola, Gabon gibi ülkeler bulunuyor.

    ZEKA ORTALAMASI NEDEN DÜŞER?

    Zeka yüzde 75 genetikle aktarılırken, IQ ortalamasının düşüşünde yüzde 25 çevresel koşullar öne çıkıyor.

    Eğitim, kötü beslenme alışkanlıkları, sosyal medyada çok fazla zaman geçirmek, sürekli televizyon izlemek, düzensiz uyku, aşırı stres ve fazla şeker tüketimi de IQ üzerinde olumsuz etki yapıyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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