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Endonezya Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Filistin'e 10 bin ton pirinç hibe edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Endonezya Cumhurbaşkanı talimatı verdi! Filistin&#039;e 10 bin ton pirinç hibe edilecek
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin'e 10 bin ton pirinç yardımı yapılması talimatı verdi.

Antara ajansının haberine göre Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman, Filistin Tarım Bakanı Rezq Salimia ile başkent Cakarta'da düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HİBE EDİLECEK PİRİNÇLER HAZIR"

Sulaiman, "Cumhurbaşkanı (Subianto), Filistin'e 10 bin ton pirinç yardımı yapılması konusunda bize talimat verdi." ifadelerini kullandı. Hibe edilecek pirincin hazır olduğunu belirten Sulaiman, dağıtım için de Filistin Büyükelçiliğinden onay beklediklerini ifade etti.

Sulaiman, Endonezya ve Filistin hükümetlerinin tarım alanında işbirliği yapma konusunda da anlaştığını bildirdi.

Endonezya'nın Sumatra ve Borneo adalarında 10 bin ile 20 bin hektar arasında alanın iki ülkenin ortak tarım girişimi kapsamında ayrıldığını aktaran Sulaiman, elde edilecek mahsulün Filistinlilere gıda yardımı olarak kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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