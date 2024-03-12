Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Dünya > Endonezya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32'ye yükseldi

Endonezya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32'ye yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32&#039;ye yükseldi
Endonezya, Sel, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Endonezya'da yağmur mevsimi doğal afete dönüştü. Ülkede yaşanan sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği ülkede can kaybı 32'ye yükseldi. 1.500 evin ve 5 karayolunun hasar gördüğü bölgeden 70 bin kişi tahliye edildi.

Yağmur mevsiminin yaşandığı Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı giderek yükseliyor. Felakette can kaybı 32'ye yükseldi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 26’dan 32’ye yükseldiği belirtildi.

Endonezya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32'ye yükseldi - 1. Resim

EVLER İBADETHANELER VE KARA YOLLARI HASAR GÖRDÜ

Sel ve toprak kayması sonucu bin 500 ev, 50’den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldi.

Endonezya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32'ye yükseldi - 2. Resim

5 bölgede acil durum ilan edildiği Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 70 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli yetkiliden dikkat çeken çıkış! ABD, Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor - Dünyaİsrail medyasından çok konuşulacak iddia! ABD'nin hedefi...Savaşın ayak sesleri! İsrail, Lübnan'da bir aracı ve motosikleti havaya uçurdu - Dünyaİsrail, Lübnan'da bir aracı ve motosikleti havaya uçurduNavalny'ye en yakın isimlerden biriydi: Önce biber gazı sonra çekiçle saldırdılar - DünyaÖnce biber gazı sonra çekiçle saldırdılar6 yaşından beri demir bir kapsülün içinde yaşıyordu... Paul Alexander hayatını kaybetti - DünyaUyandığında 'demir akciğer'in içindeydiİsrail zulmünün acı tablosu! BM'den Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin yürek yakan veri - DünyaBM'den Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin yürek yakan veriAlmanya'nın gündemi döner fiyatları: Başbakan Scholz'e 'Ne zaman 3 euro olacak?' sorusu - DünyaAlmanya'nın gündemi döner fiyatlarıİngiltere, sığınmacılara Ruanda’ya gitmeleri için para teklif edecek - DünyaBelirlenen ülkeye gidene 3 bin sterlin vereceklerHaiti yangın yeri! OHAL'e rağmen olaylar kontrol altına alınamıyor - DünyaOHAL geldi, Başbakan kaçtı, gerilim bitmediPakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye çağrısı: İkili ticaret genişletilsin - DünyaPakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye çağrısıGazze'de son durum... İsrail'den önce itiraf sonra özür - Dünyaİsrail'den önce itiraf sonra özür
Sonraki Haber Yükleniyor...