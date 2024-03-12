Endonezya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32'ye yükseldi

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mart 2024 17:20 - Güncelleme: 12 Mart 2024 17:20 - Güncelleme:

Endonezya, Sel, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Endonezya'da yağmur mevsimi doğal afete dönüştü. Ülkede yaşanan sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği ülkede can kaybı 32'ye yükseldi. 1.500 evin ve 5 karayolunun hasar gördüğü bölgeden 70 bin kişi tahliye edildi.