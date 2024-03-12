Endonezya'da sel ve toprak kaymasında can kaybı 32'ye yükseldi
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Endonezya'da yağmur mevsimi doğal afete dönüştü. Ülkede yaşanan sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Arama-kurtarma çalışmaları devam ettiği ülkede can kaybı 32'ye yükseldi. 1.500 evin ve 5 karayolunun hasar gördüğü bölgeden 70 bin kişi tahliye edildi.
Yağmur mevsiminin yaşandığı Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı giderek yükseliyor. Felakette can kaybı 32'ye yükseldi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Ulusal Afet Önleme Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerinin sayısının 26’dan 32’ye yükseldiği belirtildi.
EVLER İBADETHANELER VE KARA YOLLARI HASAR GÖRDÜ
Sel ve toprak kayması sonucu bin 500 ev, 50’den fazla ibadethane ve en az 10 kara yolunda hasar meydana geldi.
5 bölgede acil durum ilan edildiği Endonezya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 70 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı