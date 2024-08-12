Enerjide anahtar artık Türkiye'nin elinde! Yabancının eline bakıyorduk, şimdi sondaj filomuz var

Türkiye bir yandan boru hatları, enerji merkezi ülkelerle ilişkiler, diğer yandan teknolojide yerli atak sayesinde enerjide anahtarı eline aldı. Yurt içi ve yurt dışı gaz ve petrol aramalarını yerli filoyla yapıyor ve yabancıya mecburiyet sona eriyor...

HABER MERKEZİ/ANKARA - Türkiye, jeopolitik konumu ve uluslararası ilişkileriyle son yıllarda siyasi alanda daha da güçlendi. Bu güç sayesinde dünyanın dengelerini etkileyen enerjide her geçen gün daha fazla söz sahibi oldu. Dünyanın enerji ile şekillendiği bu dönemde enerji diplomasisini hızlandırıp yerli ve millî duruşa önem veren Türkiye, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığı ile yurt içi ve dışında petrol üretimini de artırıyor.

Türkiye’nin enerji diplomasisinin hız kazandığı son yıllarda, TPAO aracılığıyla hem yurt içinde hem yurt dışındaki petrol üretimi artıyor. Enerji Bakanlığı’nın son verilerine göre TPAO’nun yurt içinde 133 bin 382 varil, yurt dışında ise 110 bin 857 olmak üzere, günlük petrol üretimi 244 bin varile ulaştı. Türkiye’nin günlük, yaklaşık bir milyon varil petrole ihtiyaç duyduğu dikkate alındığında, TPAO’nun ürettiği miktar ile ülkenin ihtiyacının karşılama oranı yüzde 25 seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE DEVLER ARASINDA

Geçmişte sondaj faaliyetleri ve sismik araştırmalar için yurt dışı firmalar ve ekipmanları parayla bile ülkeye getirmeye zorlanan Türkiye, şimdi dünyanın en büyük filolarından birisine sahip olmuş durumda. Bu kapsamda, Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki sondaj faaliyetlerinin artırılması ile birlikte, TPAO’nun artık küresel bir şirket hâline getirilmesi hedefleniyor. Madencilik alanında bazı Afrika ülkelerinin yanı sıra, Özbekistan’da faaliyetlere devam edilirken, özellikle enerji diplomasisinin Afrika ayağında Türkiye önemli bir güce sahip. Afrika Boynuzu’nda çok önemli bir coğrafi konumunda bulunan Somali ile yapılan son enerji anlaşması ile birlikte, TPAO millî filonun bir parçası olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile eylül ayından itibaren Somali’de doğalgaz ve petrol arayacak. Somali denizlerindeki kaynakların yüzde 30’unu ise Türkiye alacak.

DEPO KAPASİTESİYLE İHTİYACIN YARISI HAZIR

Türkiye, arz problemi yaşamamak için LNG terminallerinin kapasitesini artırıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin günlük toplam LNG gazlaştırma kapasitesi 160 milyon metreküp seviyelerine çıktı. Bu rakam, Türkiye’nin günlük gaz ihtiyacının neredeyse yarısının LNG formunda karşılayabileceğini gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN KİLİT KONUMU GÜÇLENDİ

Enerji Bakanlığı tarafından milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, “Türkiye, bulunduğu konumun sağladığı avantajlarla hayata geçirilen projeler sayesinde enerji kilidinin anahtarını elinde tutan ülkelerden biri hâline gelmiştir. Komşularımız ve kaynak ülkelerle hayata geçirilen iş birlikleri, hidrokarbonlarla sınırlı tutmayarak, madencilik ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında sürdürülüyor” denildi.