Erdoğan'ın BMGK çıkışı dünya manşetlerine taşındı

10 Aralık 2023 18:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 20:07

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD, BM Güvenlik Konseyi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) sunduğu Gazze'de derhal insani ateşkes ilan edilmesini isteyen tasarıyı veto etti. ABD veto kararıyla hamisi olduğu İsrail’in Gazze'deki katliamına destek verirken, Erdoğan'dan tepki gecikmedi.

Her fırsatta katliamların durması için çağrıda bulunan Erdoğan, "ABD, Gazze’de ateşkesi tek başına veto etti! Böyle adalet olur mu?" diyerek tepki gösterdi. "Böyle adil bir dünya olur mu?” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerikayla değil.” ifadelerini kullandı. Dünya basınında da Erdoğan'ın bu çıkışı geniş yer buldu.

DÜNYA ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ KONUŞTU

İngiliz The Guardian "Adalet bu mu? Erdoğan, ABD'nin Gazze ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM'ye revizyon çağrısında bulundu." başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Erdoğan'ın BMGK'yı kınadığını belirten gazete, Güvenlik Konseyi'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruduğunu söylediğini belirtti.

Reuters, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı. ABD'nin Gazze'de ateşkesi tek başına veto edebilmesini kınadığını belirtti.

Al Arabiya, "Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ni 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımlayarak kınadı" ifadelerini kullandı.

İsrail merkezli Ynet 'Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesi gerekiyor' başlığını attı.

Alman Tagesspiegel, "Adil bir dünya mümkün ama Amerika ile mümkün değil": sözlerini manşetine taşıyarak Başkan Erdoğan'ın ABD'nin tek başına veto yetkisinin olmasını kınadığını belirtti.

"BARBARLIK VE İSLAMOFOBİ"

Fox News, Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'ne 'İsrail Koruma Konseyi' diyerek eleştirdiğini belirtirken Batı'nın Gazze yaklaşımını 'Barbarlık' ve İslamofobi olarak değerlendirdiğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın BMGK'yı sert bir dille eleştirdiği ve reform istediği belirtildi.

Yunan Kathimerini "Erdoğan Ateşkes talebi yalnızca ABD'nin vetosu ile reddedildi. Bu adalet mi?" diye sordu" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın BM'nin reforme edilmesi çağrısına dikkat çekti.

AP Erdoğan'ın sözlerini 'Türk lider Erdoğan, Batı'yı Gazze'deki savaşta 'barbarlık' ve İslamofobi ile suçluyor' başlığı ile abonelerine servis etti.

Haberde 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 75'inci yıl dönümü öncesinde İstanbul'da tıklım tıklım dolu bir salonda konuşan Erdoğan, "İsrail, tüm insanlığı utandıracak zulüm ve katliamlar gerçekleştirdi" dedi. “Gazze'de insanlığa dair tüm değerler katlediliyor . Bu vahşet karşısında uluslararası kurumlar ve insan hakları örgütleri bu tür ihlalleri önlemek için somut adımlar atmıyor" dedi.' ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli ABC News 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan haklarına ilişkin bir konuşmasında Batı'yı İsrail-Hamas savaşına ilişkin tutumundan ve İslamofobiye hoşgörü gösterdiğinden dolayı "barbarlıkla" suçladı' dedi.

"ADİL DÜNYA AMERİKA İLE MÜMKÜN DEĞİL"

Japan Today haberinde 'Cuma günü ABD'nin Gazze'de insani ateşkes çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler kararını veto etmesine değinen Erdoğan, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ancak Amerika ile mümkün olmadığını, çünkü ABD İsrail'in yanında olduğunu söyledi' ifadelerine yer verdi.

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapan bir kararı veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni sert bir şekilde eleştirdi' denildi.

Suudi Şarku'l Avsat 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısında bulunarak, ABD'nin diğer ülkelerden gelen ciddi desteğe rağmen Gazze'de ateşkes önerisine karşı veto yetkisini kullanmasını kınadı' dedi.

Yunan Proto Thema 'Erdoğan: BM, İsrail'i koruyan bir konseye dönüştü' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi; 'Türkiye cumhurbaşkanı, Batı'da büyüyen "Müslüman karşıtı duygulardan" da söz ederek, "Adil bir dünya mümkün, ancak ABD olmadan mümkün" dedi'

"BMGK İSRAİL'İ KORUMA ORGANI"

Haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Gazze'ye yönelik ateşkes kararını veto etmesinin ardından BM Güvenlik Konseyi'ni kınadı ve uluslararası organı 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımladı' ifadesine yer verildi.

Hindustan Times 'Türkiye, BM vetosunun ardından ABD'ye öfkeli' manşetini attı. Gazete 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası organı 'İsrail koruma konseyi' olarak tanımlayan BMGK'yı kınadı.

Arab News Erdoğan'ın 'Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den itibaren İsrail'in koruma ve savunma konseyi haline geldi' sözünü öne çıkardı.