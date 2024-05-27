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Ermenistan sel felaketine teslim: 4 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ermenistan sel felaketine teslim: 4 ölü
Ermenistan, Sel Felaketi, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ermenistan'ın kuzeyindeki Lori ve Tavuş bölgelerinde sel meydana geldi. Yapılan açıklamada sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan’ın Lori ve Tavuş bölgelerinde sel felaketi yaşandı. Dün yaşanan sel felaketi ile ilgili açıklamada bulunan Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, “Sabah itibarıyla kurtarma operasyonları tekrar başladı. İçişleri Bakanlığı’na ait 100’den fazla ekip olay yerinde çalışıyor. Lori ve Tavuş bölgelerinin farklı noktalarında 429 kişi tahliye edildi. Felaket bölgesinde 4 kişinin cesedine ulaşıldı” dedi.

Ermenistan sel felaketine teslim: 4 ölü - 1. Resim

"TOPLAMDA 17 KÖPRÜ ÇÖKTÜ"

Sel felaketi nedeniyle bölgede ağır tahribatın da yaşandığını aktaran Sanosyan, “Toplamda 17 köprü çöktü. Bunların bir kısmı küçük köprüler. Ancak 5 büyük köprü de çöktü ve onları restore etmek için büyük çaba ve zaman gerekecek. Bu köprülerin çökmesi sonucunda yerleşim yerleriyle bağlantı konusunda ciddi sorunlar oluştu. Küçük yerleşim yerleri için çözümler bulunmuş ve bu yerlerle bağlantı sorunu yok. Ancak büyük köprülerin çökmesinden bağlantı sorunu oluştu” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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