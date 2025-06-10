Esad'ı Esma Esad'la yıkmışlar! Muhaliflerden rejim subaylarına film gibi operasyon

Suriye'deki muhalif güçlerin Esad rejimine yönelik operasyonlarına 5 ay önce 'casus yazılımla' başladıkları öğrenildi. Suriye ordusunda görev alan subayları hedef alan yazılımın Esma Esad'ın vakfını taklit ettiği öğrenilirken yazılım sayesinde rejim ordusunun haritasını oluşturdukları kaydedildi. İşte film gibi operasyonun detayları.

Kanlı Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürmeye devam ediyor. Muhalif güçlerin operasyonlarına dair yeni detaylar da ortaya çıktı. Muhalif güçlerin 5 ay önce operasyon için düğmeye bastığı öğrenildi.

New Lines'a konuşan Esad'a bağlı eski bir subayın itiraflarına göre, Haziran 2024'te 'subaylara bağış' yapıldığı sanılan bir uygulama rejim subayları arasında dolaşmaya başladı.

ESMA ESAD'IN VAKFI TAKLİT EDİLDİ

Esad'ın eşi Esma Esad tarafından desteklendiği bilinen sözde insani yardım kuruluşu 'Suriye Kalkınma Vakfı'na aitmiş gibi görünen 'Syria Trust for Development (STFD)' isimli mobil uygulama aracılığıyla, Suriye ordusunda görev alan subaylara bağış adı altında belirli miktarlarda ödemeler yapıyordu.

Sabah'ın haberine göre, vakfın adı ve logosu kullanarak hazırlanan uygulama, kullanıcıya güven veren bir arayüze de sahipti. Uygulama, Suriye Kalkınma Vakfı adına açılan gayriresmi bir Telegram kanalından indirilebiliyordu.

SUBAYLARIN HEPSİ UYGULAMAYI İNDİRDİ

Bu mobil uygulama, subaylar arasında hızla yayılmaya başladı. Uygulamayı indiren kullanıcılar, yönlendirildikleri harici web sitesine kişisel bilgilerini girdi. Ancak web sitelerine gömülü şekilde bulunan yaygın bir sosyal mühendislik yöntemi olan 'Phishing (oltalama)' yolu kullanılarak, girilen tüm bilgiler ele geçirildi.

ESMA ESAD'A GÜVENDİLER

Uygulamayı güvenilir kılan şey ise Esma Esad tarafından desteklenen bir vakfı taklit etmesi oldu. Uygulama geliştiricileri, Esad Rejimi'nin baskıcı tutumundan yararlanarak Esma Esad tarafından desteklenen bir uygulamanın mali trafiğini kimsenin sorgulamaya cesaret edemeyeceğini biliyordu.

Ayrıca uygulamanın herkese açık olması, erişilebilirliği kolay olması ve doldurulması gereken bölümlerde, "Ne tür bir yardım bekliyorsunuz?", "Bize mali durumunuz hakkında bilgi verir misiniz?" gibi soruların olması uygulama üzerinde şüphe duyulmamasını sağladı.

REJİM ORDUSU'NUN HARİTASINI OLUŞTURDULAR

Kendilerine 'bağış' adı altında para yardımı yapılmasını isteyen subaylar, kimlik ve aile bilgilerinin yanı sıra orduda görev yaptıkları kritik pozisyonlara kadar gizli kalması gereken birçok bilgiyi uygulamaya girdi.

Böylece uygulamayı geliştiren kişi veya kurum, Suriye Ordusu'nda üst düzey görevlerde bulunan komutanlara, muhabere ve istihbarat subaylarına ait bilgileri kullanarak Rejim Ordusu'nun bir haritasını oluşturdu.

TELEFONLAR CASUS YAZILIMLA İZLENDİ

Daha sonra operasyonun ikinci safhasına geçilerek popüler Android gözetleme araçlarından olan SpyMax, subayların telefonlarına gizlice yüklendi.

Bu sayede subayların mikrofonları, kameraları, mesajlaşmaları, galerileri ve hatta anlık konumlarına kadar birçok hassas bilgi artık izlenebiliyordu. Telefonlara APK dosyaları aracılığıyla yayıldığı düşünülen bu casus yazılım sayesinde Esad Ordusu'nun güncel duruma dair dinamik istihbarat elde edilmiş oldu.

Profesyonelce yürütülen ve hiçbir şekilde fark edilmeyen bu kapsamlı siber casusluk operasyonunun hangi ülke, kurum ya da kişiler tarafından yürütüldüğü gizliliğini koruyor. Hedef alınan rejim subayı sayısı ise bilinmemekle beraber en az 1.500 olduğu ifade ediliyor.