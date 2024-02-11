Eski Hollanda başbakanı Dries van Agt, eşi ile birlikte ötenazi yaptı

Hollanda'nın 1977-1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Dries van Agt ve eşi Eugenie hayatlarına son verdi. 93 yaşındaki çiftin ölümü ülkede hızla yayılan “ikili ötanazi” eğiliminin bir parçası oldu.

93 yaşındaki eski Hollanda başbakanı Dries van Agt, eşi Eugenie ile birlikte ötanazi yoluyla yaşamına son verdi.

Dries van Agt, 1977-1982 yılları arasında Hollanda'nın başbakanı olarak görev yaptı. Eşi ile 70 yıllık bir evlilikleri vardı. Çiftin ölüm haberini van Agt'ın kurduğu Filistin destekçisi Haklar Forumu duyurdu. Ötanazinin 5 Şubat'ta gerçekleştiği öğrenildi. Her ikisinin de çok hasta olduğunu ve “birbirleri olmadan yapamayacaklarını” söylediği öğrenildi.

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYDI

Dries Van Agt 2019 yılında Filistinliler için düzenlenen bir anma etkinliğinde konuşma yaparken beyin kanaması geçirdi, bir daha da tam olarak iyileşemedi. Siyasi hayatında Hıristiyan Demokrat kökenli olan Van Agt, siyasetten ayrıldıktan sonra giderek daha ilerici bir tutum sergiledi ve 2017 yılında merkez sağ Hıristiyan Demokrat Partisi'nin İsrail ve Filistinlilere yaklaşımındaki ideolojik farklılıklar nedeniyle partisinden ayrıldı.

"HOLLANDA SİYASETİNE RENK KATTI"

Van Agt'tan "büyük-büyük-büyükbabası" olarak söz eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, eski siyasetçiden övgüyle söz etti.

Rutte yaptığı açıklamada, "Dries van Agt benzersiz dili ile kutuplaşma ve partilerin yenilendiği bir dönemde Hollanda siyasetine renk kattı" dedi.

"BİSİKLET AŞKI GEÇİRDİĞİ BEYİN KANAMASI İLE SON BULDU"

Van Agt, bisiklet tutkusuyla da tanınıyordu. 2019 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası bu hobisini bırakmak zorunda kaldı. Hristiyan Demokrat Partisi, sağcı Liberal Parti ile birlikte Hollanda'yı 1977'den 1981'e kadar Van Agt'ın başbakanlığında yönetti. Van Agt seçimlerden sonra tekrar başbakan oldu ve İşçi Partisi ve merkezci Demokratlar 66 ile bir koalisyon kurarak bir yıl boyunca hükümette kaldı.

NETANYAHU'YU ELEŞTİRDİ: ADALET DİVANI'NDA YARGILANSIN

1999'da İsrail'e yaptığı bir ziyaretin ardından Filistin halkına verdiği desteği giderek daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sertçe eleştiren Van Agt, Netanyahu'nun 'bir savaş suçlusu' olduğunu söylemiş ve Adalet Divanı'nda yargılanması gerektiğini belirtmişti. 2009 yılında Filistin-İsrail meselesine ilişkin adil ve sürdürülebilir bir Hollanda ve Avrupa politikası'nı savunan The Rights Forum'u kurdu

2002'DEN BERİ YASAL

Ötanazi 2002'den bu yana Hollanda'da yasal fakat bazı şartları var. Bunların başında da kişinin dayanılmaz acılar çekmesi ve iyileşme şansı olmaması geliyor.

ÇİFT OLARAK ÖTENAZİ YAPANLARIN SAYISI ARTIYOR

Çiftlere ötanazi, ilk kez 2020 yılında yapıldı. Tüm vakaların gözden geçirilmesinin ardından 26 kişiye partnerleriyle aynı anda ötenazi uygulandı. Bu sayı 2021'de 32, 2022'de ise 58'ye yükseldi.