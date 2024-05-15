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Estonya, Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışıyor! 'Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Estonya, Ukrayna&#039;ya asker göndermeyi tartışıyor! &#039;Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız&#039;

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll ülkesinin cephe gerisindeki görevleri devralmak üzere Ukrayna'nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi. Roll, "Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Neler yapabileceğimiz konusunda kendimizi sınırlamamalıyız" dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Madis Roll politika, strateji ve güvenlik teknolojileri alanında yayın yapan "Breaking Defense" isimli internet portalına yaptığı açıklamada ülkesinin Ukraynalı askerlerden doğrudan savaşla ilgili olmayan, cephe gerisindeki görevleri devralmak üzere Ukrayna'nın batısına asker göndermeyi ciddi şekilde tartıştığını söyledi.

"HER İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIYIZ"

Madis Roll hükümetin böylesi bir hamleyi analiz etmekte olduğunu belirterek, "Estonya esasında bunu NATO misyonunun bir parçası olarak yapmayı tercih ederdi" şeklinde konuştu. Konuya ilişkin tartışmaların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Roll, "Her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız. Neler yapabileceğimiz konusunda kendimizi sınırlamamalıyız" dedi.

"RUSYA'NIN TEPKİSİNİ DÜŞÜNSEYDİK UKRAYNA'YA HİÇBİR ŞEY YOLLAYAMAZDIK"

Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de geçtiğimiz hafta ülkesinin eğitim misyonu kapsamında Ukrayna'ya asker göndermeye açık olduğunu söylemişti. Böylesi bir adımın Rusya tarafından provokasyon olarak değerlendirileceğini de kabul eden Litvanya Başbakanı Simonyte, "Eğer Rusya'nın tepkisini düşünecek olsaydık Ukrayna'ya hiçbir şey yollayamazdık. İki günde bir birilerinin nükleer silahla saldırıya uğrayacağını duymaktayız" açıklamasında bulunmuştu.

Hükümetin bu teklifi daha sonra Litvanya parlamentosu tarafından kabul edildi ancak Kiev yönetimi Litvanya'dan şimdiye kadar bu konuda bir yardım talep etmedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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