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Etiyopya'da büyük facia! Toprak kaymasında onlarca ölü var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Etiyopya&#039;da büyük facia! Toprak kaymasında onlarca ölü var
Etiyopya, Toprak Kayması, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afrika ülkesi Etiyopya’nın Gofa bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Faciada onlarca kişi hayatını kaybetti.

Etiyopya’da büyük facia... Ülkenin Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında onlarca kişi öldü.

Etiyopya’nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Gofa Bölgesi İletişim İşleri Departmanı, toprak kaymasında en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gofa’da 2018 yılında bir hafta arayla meydana gelen iki ayrı toprak kaymasında da en az 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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