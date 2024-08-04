Etkinlikte duvar çöktü; 9 çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki dini etkinlik kana bulandı. Törende duvar çöktü, enkaz altında kalan 9 çocuk hayatını kaybetti.

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolardan kan döküldü: 50 ölü, çok sayıda yaralı var

Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolardan kan döküldü: 50 ölü, çok sayıda yaralı var

NDTV'nin haberine göre, eyaletin Sagar bölgesinde dini bir etkinliğe katılan çocukların üzerine tapınağın yakınlarındaki bir evin duvarı çöktü.

MUSON YAĞMURLARI NEDEN OLMUŞ

50 yıllık evin bölgede etkili olan muson yağmurları nedeniyle yıkıldığını söyleyen yetkililer, duvarın altında kalan 10 ila 15 yaşları arasındaki 9 çocuğun hayatını kaybettiğini, bazı çocukların da yaralandığını açıkladı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Mohan Yadav, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin üzüntülerini dile getirerek, yaralıların hastanede tedavi olduğunu bildirdi.