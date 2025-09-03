Euroya geçiş komşuyu ikiye böldü! Bulgaristan'da referandum 4 kez iptal edildi

Komşu ülke Bulgaristan'da euroya geçiş süreci devam ediyor.

EUROYA GEÇİŞTE SANCILI DÖNEM

Bulgaristan’da euroya geçişin ertelenmesine yönelik ulusal referandum düzenlenmesi girişimi dördüncü kez başarısız oldu. Ulusal Meclis oturumu, önerinin oylanabilmesi için uzatılmayarak girişim bir kez daha engellendi.

Euroskeptik tutumuyla bilinen “Büyüklük” partisinin sunduğu önerge, yaz tatili sonrası yapılan ilk oturumda 65 “evet”, 110 “hayır” ve 28 “çekimser” oyla kabul edilmedi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI DEVAM EDİYOR

Oylama, birkaç hafta önce başlayan ve Bulgaristan’ın euro bölgesine üyeliği konusunda ülkedeki görüş ayrılıklarını ortaya koyan tartışmaların ardından gerçekleştirildi.

Oylamanın ardından aşırı sağcı “Vızrajdane” (Diriliş) Partisi milletvekilleri salondan ayrıldı. Parti lideri Kostadin Kostadinov, parlamentoyu “demokrasiyi hiçe saymakla” suçlayarak, Bulgar halkının çoğunluğunun euroya geçişe karşı çıktığını ve referandum istediğini savundu.

Avrupa Birliği maliye bakanlarının temmuz ayında verdiği onayın ardından Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla euro bölgesine katılarak 21’inci üye olması planlanıyor.