Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Euroya geçiş komşuyu ikiye böldü! Bulgaristan'da referandum 4 kez iptal edildi

Euroya geçiş komşuyu ikiye böldü! Bulgaristan'da referandum 4 kez iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Euroya geçiş komşuyu ikiye böldü! Bulgaristan&#039;da referandum 4 kez iptal edildi
Bulgaristan, Euro, Referandum, Avrupa Birliği, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bulgaristan'ın sancılı euroya geçiş serüveni devam ediyor. Komşuda euroya geçişin ertelenmesine yönelik ulusal referandum düzenlenmesi girişimi dördüncü kez başarısız oldu.

Komşu ülke Bulgaristan'da euroya geçiş süreci devam ediyor.

Euroya geçiş komşuyu ikiye böldü! Bulgaristan'da referandum 4 kez iptal edildi - 1. Resim

EUROYA GEÇİŞTE SANCILI DÖNEM

Bulgaristan’da euroya geçişin ertelenmesine yönelik ulusal referandum düzenlenmesi girişimi dördüncü kez başarısız oldu. Ulusal Meclis oturumu, önerinin oylanabilmesi için uzatılmayarak girişim bir kez daha engellendi.

Euroskeptik tutumuyla bilinen “Büyüklük” partisinin sunduğu önerge, yaz tatili sonrası yapılan ilk oturumda 65 “evet”, 110 “hayır” ve 28 “çekimser” oyla kabul edilmedi.

Euroya geçiş komşuyu ikiye böldü! Bulgaristan'da referandum 4 kez iptal edildi - 2. Resim

GÖRÜŞ AYRILIKLARI DEVAM EDİYOR

Oylama, birkaç hafta önce başlayan ve Bulgaristan’ın euro bölgesine üyeliği konusunda ülkedeki görüş ayrılıklarını ortaya koyan tartışmaların ardından gerçekleştirildi.

Oylamanın ardından aşırı sağcı “Vızrajdane” (Diriliş) Partisi milletvekilleri salondan ayrıldı. Parti lideri Kostadin Kostadinov, parlamentoyu “demokrasiyi hiçe saymakla” suçlayarak, Bulgar halkının çoğunluğunun euroya geçişe karşı çıktığını ve referandum istediğini savundu.

Avrupa Birliği maliye bakanlarının temmuz ayında verdiği onayın ardından Bulgaristan’ın 1 Ocak 2026 itibarıyla euro bölgesine katılarak 21’inci üye olması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'de kaybolan Türk bilim insanı Dölek'in ailesi konuştu! Laboratuvardaki ihlalleri ihbar ettikten sonra kayıplara karıştıFenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu: Süper Lig 5. ve 6. hafta takvimi açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'den camiye saldırı! El Halil'de minareyi yıktılar - Dünyaİsrail'den camiye saldırı! Minareyi yıktılarTrump'tan Putin'e yeni tehdit! "Neler olacağını göreceksiniz" - DünyaTrump'tan Putin'e yeni tehdit!İsrail, Gazze'nin kalbine ilerliyor: "Tam" işgalin ikinci aşaması başladı! - Dünya"Tam" işgalin ikinci aşaması başladı!Uzay yalanıyla kalbini çaldı, parasını aldı! Bu da 'sahte astronot' vurgunu - DünyaUzay yalanıyla kalbini çaldı, parasını aldı!Putin'den Zelenskiy açıklaması! Beklenen görüşme için "Hazırım" deyip şartını açıkladı - DünyaGörüşme için "Hazırım" deyip şartını açıkladıFransa'da dikkat çeken karar! Kamu personeline WhatsApp ve Telegram yasağı - DünyaTarihi karar! Kamu personeline iki uygulama artık yasak
Sonraki Haber Yükleniyor...