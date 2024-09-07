FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı kişiler, Toronto Üniversitesi'nde devriye attı

ABD'deki Toronto Üniversitesi'nde FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı gruplar, devriye atarken görüntülendi. O anlar kayıt altına alınırken bu durumun öğrenciler arasında korkuya neden olduğu öğrenildi.

ABD'deki Toronto Üniversitesi'nde ilginç görüntüler kaydedildi. "J Force" devriyesi olarak bilinen yasadışı Yahudi grupları üniversitenin bahçesinde devriye gezerken görüldü.

KAMPÜSTE KORKU SALDILAR

Bu İsrail yanlısı grubun üniversiteden orada bulunmak için izin alıp almadığı bilinmezken; onların varlığı öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında ise korkuya neden oluyor.

FBI'IN TERÖR LİSTESİNDELER

Ayrıca gruptaki bir kişi Yahudi terör örgütü Yahudi Savunma Birliği'nin bayrağını taşıdı. Söz konusu örgüt JDL, FBI'ın da terör listesinde yer alıyor.