Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı kişiler, Toronto Üniversitesi'nde devriye attı

FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı kişiler, Toronto Üniversitesi'nde devriye attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'deki Toronto Üniversitesi'nde FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı gruplar, devriye atarken görüntülendi. O anlar kayıt altına alınırken bu durumun öğrenciler arasında korkuya neden olduğu öğrenildi.

ABD'deki Toronto Üniversitesi'nde ilginç görüntüler kaydedildi. "J Force" devriyesi olarak bilinen yasadışı Yahudi grupları üniversitenin bahçesinde devriye gezerken görüldü.

FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı kişiler, Toronto Üniversitesi'nde devriye attı - 1. Resim

KAMPÜSTE KORKU SALDILAR

Bu İsrail yanlısı grubun üniversiteden orada bulunmak için izin alıp almadığı bilinmezken; onların varlığı öğrenciler ve öğretim görevlileri arasında ise korkuya neden oluyor.

FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı kişiler, Toronto Üniversitesi'nde devriye attı - 2. Resim

FBI'IN TERÖR LİSTESİNDELER

Ayrıca gruptaki bir kişi Yahudi terör örgütü Yahudi Savunma Birliği'nin bayrağını taşıdı. Söz konusu örgüt JDL, FBI'ın da terör listesinde yer alıyor.

FBI'ın terör listesindeki Yahudi örgüt üyesi silahlı kişiler, Toronto Üniversitesi'nde devriye attı - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş merkezli depremi hissedenler panik yaşadıBakan Yerlikaya "Bize emanettir" dedi ve ekledi: Lütfen ihbar edin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'dan İsrail'e tehdit: Haniye'nin intikamını kesinlikle alacağız - Dünyaİran'dan İsrail'e tehdit: Kesinlikle intikam alacağızİsrailli bakana kum atmıştı, tutuklandı - Dünyaİsrailli bakana kum atmıştı, tutuklandıSüper tayfun 'Yagi' Filipinler'den sonra iki ülkeyi daha vurdu! Askeri personel görevde - DünyaSüper tayfun 'Yagi' iki ülkeyi daha vurduABD, Ukrayna'ya Rusya ile savaşa devam etmesi için 250 milyon dolarlık paket yapıyor - DünyaABD 'savaşa devam' dediRusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı hava saldırısı! Onlarcasını birden gönderdi - DünyaRusya'dan Ukrayna'ya İHA'lı hava saldırısıABD'de uçak kazası! Hayatını kaybedenler var - DünyaABD'de uçak kazası! Hayatını kaybedenler var
Sonraki Haber Yükleniyor...