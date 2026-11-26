Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) siber saldırı düzenlendi. Kurumun sistemlerine sızan hackerlar, kişisel ve ticari bilgileri ele geçirdi. Saldırıyı üstlenen grup, FIFA'dan fidye alamayınca kimlik belgeleri ve mali kayıtların da aralarında bulunduğu 12 gigabaytı aşkın veriyi bir siber suç forumunda yayımladığını iddia etti.

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Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA, siber saldırı mağduru olduğunu açıkladı.

The Athletic kaynaklı habere göre saldırganlar, teknik bir sistem açığından ziyade doğrudan FIFA personelini taklit ederek kurum içi verilere erişim sağladı.

FIFA'ya siber saldırı! Gizli belgeleri ele geçirdiklerini duyurdular

HACKER GRUBU 12 GIGABAYTLIK VERİYİ PAYLAŞTI

Handsome Boy Hacking Club (HBHC) adlı hacker grubu, sosyal medya platformu X üzerinden FIFA'ya ait iç yazışma ve dosyaların ekran görüntülerini paylaşarak saldırıyı üstlendi.

Hacker grubu, ele geçirdiğini öne sürdüğü 12 gigabaytı aşkın verinin kimlik ve göçmenlik belgeleri, üst düzey yöneticilere ait bilgiler, mali kayıtlar, hukuki belgeler, kurumsal yönetim kayıtları ve ekran görüntülerini içerdiğini açıkladı.

FIFA: MAĞDURUZ

The Athletic'e konuşan bir FIFA sözcüsü, "FIFA, yetkisiz kişilerin sınırlı miktarda kişisel ve ticari bilgiye erişmesiyle sonuçlanan suç niteliğinde bir siber saldırının mağduru olduğunu doğrulayabilir." dedi.

İlgili makamlar ve kolluk kuvvetleriyle yakın iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden sözcü, "FIFA, başta kişisel veriler olmak üzere bilgilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesini ve yayımlanmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu tür eylemler mahremiyetin ciddi ve kabul edilemez bir ihlalini teşkil etmekte ve ilgili kişiler açısından önemli sonuçlar doğurabilmektedir." diye ekledi.

PERSONELİ TAKLİT ETTİLER

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan FIFA kaynakları, saldırganların teknik bir güvenlik açığından yararlanmak yerine kurum personelini taklit ederek verilere erişim sağladığını aktardı.

Kaynaklar, ele geçirilen bilgilerin FIFA'nın elindeki toplam verilerin yüzde 0,1'inden azına karşılık geldiğini söyledi.

INFANTINO HEDEF ALINDI MI?

FIFA Başkanı Gianni Infantino veya Genel Sekreter Mattias Grafstrom'un doğrudan hedef alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. FIFA kaynakları ise saldırının kişilerden ziyade kuruma yönelik olduğunu ifade etti.

SALDIRI İLK DEĞİL

Kasım ayının başında İspanya futbol ligi La Liga'nın dijital hizmet platformlarından birine yetkisiz erişim sağlanmış, temmuz ayında ise Arjantin Futbol Federasyonu, sistemlerine siber saldırı düzenlendiği şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

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